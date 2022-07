Allen und Agyeman in neuer Sky-Comedy «Dreamland» dabei

England

Lily Allen und Freema Agyeman sollen die Hauptrollen in dem neuen Sky Original übernehmen, das auf dem gleichnamigen Kurzfilm von Sharon Horgan basiert.

Sky hat ein neues Sky Original angekündigt und bereits zwei Hauptdarstellerinnen vorgestellt. In der Comedyspielen Lily Allen («Johanna – eine (un)typische Heldin») und Freema Agyeman («Doctor Who») mit. «Dreamland» basiert auf Sharon Horgans gleichnamigem, BAFTA-prämiertem Kurzfilm über „Geheimnisse, Lügen, Lieben und Bestrebungen innerhalb einer Familie mit vier Schwestern“.In der Inhaltsangabe heißt es: „Es spielt in der sonnenverwöhnten britischen Küstenstadt Margate und ist eine düstere komödiantische Erkundung von Frauenbeziehungen über mehrere Generationen und ihrer (etwas dysfunktionalen) Familiendynamik.“ Die Dreharbeiten in der Küstenstadt haben bereits begonnen. Mit dabei sind zudem Kiell Smith-Bynoe, Gabby Best, Aimee-Ffion Edwards, Frances Barber und Sheila Reid. Zudem hat Samantha Bond einen Gastauftritt. Emma Jane Unsworth, Gabby Best, Sharma Walfall und Sarah Kendall haben die Drehbücher geschrieben, die Regisseurin Ellie Heydon inszeniert.Die Serie mit sechs Folgen wird von Horgan und Clelia Mountfords Produktionsfirma Merman in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert. Jon Mountague, Director of Comedy bei Sky Studios, und Alex Moody, Commissioning Editor bei Sky Studios, gaben die Show für Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky U.K., in Auftrag. Mountford und Horgan fungieren als Executive Producer für Merman, während Jane Bell als Produzentin an Bord ist. Emma Jane Unsworth ist Showrunnerin und Associate Producer. Alex Moody fungiert als ausführender Produzent für Sky Studios. Die Ausstrahlung soll im kommenden Jahr erfolgen.