Interesse für Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga in Sat.1 hält sich in Grenzen

Quotennews

Sat.1 erzielte mit der Übertragung der Partie zwischen dem FC Kaiserslautern und Hannover 96 keine Bestquoten.



Die 2. Bundesliga startete am gestrigen Abend in die neue Saison und Sat.1 hatte sich die Reichte an der TV-Übertragung gesichert. Zum Eröffnungsspiel traf der FC Kaiserslautern auf Hannover 96 und entschied die Partie mit 2:1 für sich. Bereits ab 19.00 Uhr strahlte der Sender den Countdown vor dem Spiel aus. Hierzu hatte Moderator Matthias Opdenhövel den Stefan Kuntz als Experten zu Gast. Hier saßen jedoch nicht mehr als 0,37 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, was einen schwachen Marktanteil von 2,2 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,11 Millionen Jüngeren wurden magere 3,9 Prozent Marktanteil ermittelt.Ab 20.00 Uhr waren schließlich 0,78 Millionen Interessenten mit von der Partie, was nun für mäßige 3,7 Prozent reichte. Bei den 0,22 Millionen Umworbenen wurde eine akzeptable Quote von 5,7 Prozent gemessen. Mit dem Mit dem Anpfiff ab 20.30 Uhr stieg die Reichweite auf 1,51 Millionen Menschen, wodurch sich die Sehbeteiligung auf 6,7 Prozent erhöhte. Bei den 0,35 Millionen Werberelevanten waren gute 7,8 Prozent möglich.In der zweiten Halbzeit wurden schließlich bei 1,71 Millionen Fußballbegeisterten starke 7,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich auf hohe 8,1 Prozent Marktanteil. Für dieblieben ab 23.00 Uhr lediglich 0,27 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm sitzen, wodurch die Quote auf miese 1,9 Prozent stürzte. Die 0,10 Millionen Jüngeren befanden sich bei mageren 3,2 Prozent Marktanteil.