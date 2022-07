Neuer Reichweitenrekord für «Top Dog Germany»

Quotennews

Der Abend war für RTL sehr erfolgreich. Im Anschluss punktete auch «Die Ultimative Chartshow» sehr gut.



Gestern lief bei RTL bereits die vorletzte Ausgabe der zweiten Staffel von. Es geht weiterhin um ein Preisgeld von 25.000 Euro, wovon 5.000 Euro einer selbst ausgewählten Tierschutzorganisation zugutekommen werden. So wagten sich weitere Herrchen und Frauchen mit ihren Vierbeinern in den Parcours, um dabei von Agility-Trainer Jan Dießner bewertet zu werden. Das Geschehen kommentierten Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen.Zuletzt war das Format mit 1,78 Millionen Fernsehenden auf einen guten Marktanteil von 7,8 Prozent zurückgefallen. Die 0,65 Millionen Jüngeren hielten sich weiterhin bei einem starken Resultat von 14,1 Prozent. Nach diesem leichten Rückfall hatte sich gestern die Reichweite auf einen neuen Bestwert von 1,94 Millionen Fernsehende gehoben. Auch mit einem hohen Marktanteil von 8,7 Prozent stand hier das bislang beste Ergebnis auf dem Papier. In der Zielgruppe war jedoch eine gegensätzliche Entwicklung zu beobachten. Hier fielen die 0,63 Millionen Umworbenen auf überzeugende 13,8 Prozent Marktanteil zurück.Seit zwei Wochen präsentiert Oliver Geisen in einer Late-Night-Ausgabe vonzudem die erfolgreichsten Sommerhits der vergangenen Jahre. Gestern standen die 2000er auf dem Programm, wozu beispielsweise Jana Ina Zarella, Filip Pavlovic oder Leony eingeladen waren. Die heutige Ausgabe war mit 1,21 Millionen Interessenten die bislang erfolgreichste. Das Format hielt sich weiterhin über den Senderschnitt und kam auf gute 7,6 Prozent Marktanteil. Bei den 0,50 Millionen Werberelevanten kam eine starke Quote von 14,0 Prozent zustande.