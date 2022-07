Whitney Cummings bekommt fünftes Netflix-Special

US-Fernsehen

Die Komikerin ist zurück und hat mit dem Streamingdienst ein neues Projekt ausgehandelt.

Whitney Cummings ist zurück und bringt neue Gags mit., das fünfte Special der Komikerin – und ihr erstes selbst finanziertes – wird am 26. Juli auf Netflix Premiere haben. Cummings beschreibt dieses Stand-up-Special als "eher nostalgisch und emotional gemütlich: keine Politik, keine Belehrungen, keine Selbstverliebtheit"."Da die Medien immer mehr zersplittert sind, mag ich die Herausforderung: 'Wie kann ich alle ansprechen?'" so Cummings gegenüber „Variety“. "Ich bin immer noch daran interessiert, was uns alle verbindet und was wir alle gemeinsam haben. Comedians, wir sind so masochistisch. Die Idee, etwas zu finden, auf das wir uns alle einigen können, ist wahrscheinlich eine psychotische Mission. Aber so wie sich alles anfühlt, wie apokalyptisch sich die Stimmung im Internet anfühlt, bekommt man nur die Nachrichten, die man sehen will, man sieht nur die Meinungen, die man abonniert hat... In meinem Podcast bin ich sehr an den Brandherden und der Haarspalterei bei den brennbareren Themen interessiert. Aber wenn es um ein Special geht, muss man das verkaufen, was man versprochen hat: 'Ich erwarte immer noch, dass es mich zum Lachen bringt.'"Cummings filmte «Whitney Cummings: Jokes» im New Jersey Performing Arts Center in Newark, N.J. Triage Entertainment und Levity Prods. stehen hinter dem Special; Cummings fungiert zusammen mit Judi Marmel, Stephen Gordon Walker, John Bravakis, Nick Kurzon und Marcus Raboy als ausführende Produzentin. Als sie sich entschied, das Special selbst zu finanzieren, sagte Cummings, sie wolle mehr Kontrolle darüber haben, wo es in den kommenden Jahren weiterhin zu sehen sein wird und wie es über soziale Medien und andere Plattformen verbreitet wird.