Jakob Schreier: Wir haben die erste Folge an einem Abend in einem Club gedreht

Interview

Die zweite Staffel von «Fett und Fett» sind seit Freitag in der ZDF-Mediathek verfügbar. Wir sprachen mit Autor und Darsteller Jakob Schreier.

Also ich bin kein Historiker, aber ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es in der Geschichte wenige Momente gegeben hat in denen nicht hitzig diskutiert und die Gesellschaft als aufgeheizt empfunden wurde. Im Moment beschäftigen uns neben vielen anderen wichtigen Themen eben auch Begriffe wie Bodyshaming und ich wüsste nicht, was daran schlecht sein sollte, wenn darüber auch hitzig diskutiert wird. Aber hat das wirklich jemand zu unserem Titel gesagt? Ich glaube, dass in unserem Fall recht offensichtlich ist, dass der Titel mit verschiedenen Bedeutungen des Wörtchens "fett" spielt. Außerdem handelt es sich um eine Eigenbezeichnung, die wir für uns selbst gewählt haben und schon allein deshalb lasse ich mich zwar gerne auf eine Diskussion ein, stehe aber voll und ganz hinter dem Titel «Fett und Fett».Das muss glaube ich jeder selber rausfinden, wie Fernsehen am meisten Spaß macht. Erst seit die meisten Serien als Ganzes veröffentlich werden, habe ich für mich selbst bemerkt, dass es auch seinen Reiz haben kann, immer eine Woche auf die nächste Episode warten zu müssen. Dann kann man sich seine eigenen Gedanken machen und mit anderen darüber sprechen. Für «Fett und Fett» finde ich es aber recht passend, dass man sich alles auf einmal reinziehen kann.Tja... Ich wollte jetzt eigentlich sagen "Das müssen sie das ZDF fragen." aber so ganz stimmt das auch nicht. Zwar hat es erstmal gedauert bis der Wechsel vom ZDF zu ZDFneo über die Bühne war, aber dann war es uns auch wichtig, uns viel Zeit für die Entwicklung und fürs Schreiben zu nehmen. Und um sowohl das ZDF und uns zu entlasten, kann ich noch darauf hinweisen, dass wir während einer Pandemie produziert haben, hier und da auch zu ein paar Komplikationen geführt hat.Als großer Fan würde ich mich zwar ungern mit den «Simpsons» vergleichen wollen, aber klar, als Macher und Genießer von Comedy um Humor freue ich mich über jeden Versuch, der darauf abzielt den schweren Stand, den die Komische Kunst allgemein in Deutschland hat zu verbessern.Ehrlichgesagt weiß ich das mittlerweile selbst nicht mehr so genau. Bevor wir angefangen haben zu schreiben, haben Chiara Grabmayr und ich erstmal versucht, mit so vielen Menschen aus unserem Alter wie möglich zu sprechen, was die gerade so beschäftigt, was sie gerne in einer Serie sehen würden und natürlich auch, um hier und da eine gute Anekdote abzugreifen. Am Ende hatten wir 70 oder 80 Interviews geführt und mit diesem Input sind wir dann zu Mercedes Lauenstein, Freddi Gralle, Philipp Klakl und Paul Feldmann in unseren Writersroom gegangen und jeder von uns hat eine Folge geschrieben. Die wiederum haben wir dann eng mit unseren DarstellerInnen Samira El-Ouassil, Svenia Bayer, Bulgan Molor-Erdene, Anton Schneider, Nicolai Zeitler und Shari Asha Crosson abgestimmt um auch deren Geschichten einfließen zu lassen. Unser Grundsatz war eigentlich, dass in «Fett und Fett» nur Dinge vorkommen dürfen, die so oder so ähnlich einem von uns oder jemandem den wir kennen passiert sind. Aber was am Ende von wem genau kommt, bleibt natürlich geheim.Eine Idee war, unsere Hauptfigur in eine komplett neue Situation zu stecken, das heißt der ewige "Hänger" Jaksch hat jetzt einen richtigen Job und ist dauernd gestresst. Darüberhinaus war es uns wichtig «Fett und Fett» für neue Geschichten zu öffnen, weshalb wir mit "Bulli" und "Naomi", gespielt von Bulgan Molor-Erdene und Shari Asha Crosson, zwei neue Hauptfiguren eingeführt haben, denen die Serie nun auch folgt. Insgesamt geht es in dieser Staffel mehr um Arbeit und um Freundschaft, wobei natürlich auch die Liebe nicht zu kurz kommen wird...Auch wenn es diesen Titel in Deutschland nicht so wirklich gibt, sind Chiara und ich die Show-Runner. Das heißt beim Schreiben, in der Vorbereitung und auch in der Postproduktion wird alles solange gedreht und gewendet, bis wir beide und dann auch die Produktion damit zufrieden sind. Beim Dreh hingegen hat dann nur die Regisseurin Chiara das Sagen.Chiara, ich und unsere Produzentin Trini Götze haben Samira 2019 bei einem Empfang des Grimme Preis kennengelernt und waren alle komplett begeistert von ihr. Da war eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir sie gerne für «Fett und Fett» gewinnen würden. Dass Samira in der Zwischenzeit ihren Bekanntheitsgrad vervielfacht hat, haben wir zwar nicht unbedingt kommen sehen, es freut uns aber sehr, weil es absolut verdient ist!Tatsächlich war «Fett und Fett» nicht mal ein offizielles HFF-Projekt. Chiara und ich haben die erste Folge an einem Abend in meiner WG-Küche und ohne Drehgenehmigung in einem Club um die Ecke gedreht. Das war nur zum Spaß und ohne, dass wir damit irgendwo hinwollten. Als dann die Resonanz aus dem Freundeskreis so gut war, haben wir weitere Folgen gedreht, aber immer noch komplett ohne Budget. Erst nach vier oder fünf Folgen und nachdem wir beim Seriencamp München und auf Webserienfestivals in der ganzen Welt eingeladen waren, haben wir dann selbst begriffen, dass wir aus der Idee noch mehr machen können. Dann haben wir zweimal erfolglos beim ZDF angeklopft und beim dritten Mal hat es dann geklappt. Von all den Projekten die ich damals verfolgt haben, hätte ich bei «Fett und Fett» am wenigsten damit gerechnet, dass daraus irgendwas wird. Aber wer weiß, vielleicht hat es genau deshalb geklappt.Leider haben wir keinen Grimme-Preis gewonnen, wir waren für einen nominiert und haben uns auch darüber schon wahnsinnig gefreut. Falls hier jemand mitliest, der Platz im Regal wäre auf jeden Fall noch frei!