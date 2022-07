3 Quotengeheimnisse

Gleich drei Sitcoms hatten auch mal einen sehr schlechten Tag: «American Housewife», «Man with a Plan» und «Hör mal, wer da hämmert!»

Seit vielen Monaten strahlt die Fernsehstation sixx die amerikanische Sitcom aus. Das Format wurde im Frühjahr 2021 abgesetzt und kann über 100 Episoden vorweisen. Die Produktion kommt von ABC Signature, Eight Sisters Productions, Weiner & Schwartz Productions und Kapital Entertainment. Die zwei Folgen, die Mittwoch um 22.50 Uhr bei sixx liefen, sicherten sich nur 0,03 und 0,05 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden furchtbare 10.000 und Null Zuschauer ermittelt, die Marktanteile beliefen sich auf 0,2 und 0,1 Prozent.Vier Staffeln ließ das US-Network CBS von den 3 Arts Entertainment und CBS Television Studios zwischen 2016 und 2020 drehen. Die Sitcom mit Matt LeBlanc und Liza Snyder ist inzwischen am frühen Morgen bei ProSieben zu sehen. Am vergangenen Dienstag wurde das traurigste Ergebnis eingefahren. Lediglich 80.000 Menschen waren um 08.50 Uhr dabei und sorgten für eine Beteiligung von 30.000 jungen Leuten. Der Marktanteil bei den Umworbenen fiel mit 3,8 Prozent besonders schlecht aus.Zugegeben, die Sitcom mit Tim Allen fährt manchmal richtig gute Werte ein. Aber am vergangenen Freitag schossen die Wiederholungen bei Nitro den Vogel ab. Nur 0,08 und 0,10 Millionen Zuschauer schalteten zwischen 15.50 und 16.30 Uhr ein und verhalfen dem Sender zu 0,01 und 0,02 Millionen Zuschauern. Bei den Umworbenen waren nur 0,6 und 0,9 Prozent möglich. Drei Stunden später waren aber immerhin ordentliche 2,0 und 2,4 Prozent möglich.