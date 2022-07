«maybrit illner»-Ersatz mit schwacher Leistung

Quotennews

Zunächst strahlte das ZDF «Die Bergretter» aus, dann kam eine Dokumentation zur Ahrtal-Flut.

Das Zweite Deutsche Fernsehen wiederholte am Donnerstag um 20.15 Uhr die Seriemit der Episode „Mutterglück“, die erstmals am 5. Dezember 2019 im Programm zu sehen war. Die Folge handelt von einer jungen Frau, die in einem Stall ein Kind zu Welt bringt. Bei dem Versuch, Hilfe zu holen, stürzt sie schwer und das Baby ist allein. 4,37 Millionen Zuschauer waren bei der Wiederholung dabei, der Marktanteil lag bei 19,5 Prozent. Klar: Das ZDF wurde mit diesen Werten Primetime-Sieger. 0,33 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass ein Marktanteil von 7,2 Prozent generiert wurde.ZDF-Talkerin Maybrit Illner ist im Urlaub, deswegen war am Donnerstag Platz für. Der Film, der die Lage ein Jahr nach dem schlimmen Hochwasser im Ahrtal zusammenfasste, erreichte 1,82 Millionen Zuschauer. Die Dokumentation von Gert Anhalt, Christoph Warneck, Christine Gloos sorgte für unterdurchschnittliche 10,5 Prozent Marktanteil. Mit 0,28 Millionen jungen Menschen verbuchte das Format, in der die Reporterinnen Dunja Hayali und Sarah Tacke vor Ort waren, mittelmäßige 7,6 Prozent.Der 23.15-Uhr-Sendeplatz war einmal mehr fürreserviert. Der Talk mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben, Feuerwehrmann David Fuhrmann sowie Maria und Thomas Dunkel aus Erftstadt, die bis heute gegen das Trauma kämpfen, erreichte 1,43 Millionen Fernsehzuschauer und bescherte dem ZDF einen Marktanteil von 13,4 Prozent. Die Produktion aus Hamburg sorgte für 0,19 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil wurde mit 8,9 Prozent beziffert.