EM 2022: So verteilen ARD und ZDF die Viertelfinal-Spiele

TV-News

Die ARD hatte für die Runde der letzten Acht das Vorwahl-Recht und zeigt dementsprechend die Partie der DFB-Elf gegen Österreich.

Die Europameisterschaft in England geht in die heiße Phase. Am heutigen Abend endet die Gruppenphase mit den letzten beiden Spielen der Gruppe D, wobei Frankreich bereits als Gruppenerster feststeht. Für die mitfavorisierten Französinnen hat das Spiel gegen Island eher einen Testspiel-Charakter, nachdem sie die ersten beiden Spiele gegen Italien und Belgien für sich entscheiden konnten. Entsprechende Planungssicherheit besteht derweil bei den übertragenden Sendern, wer welche Viertelfinal-Spiele übertragen wird.Für die Runde der letzten Acht hatte die ARD das Vorwahl-Recht, weshalb Das Erste am Donnerstag, 21. Juli, wenig überraschend das Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Frauen aus Österreich zeigt. Der Anstoßt erfolgt um 21:00 Uhr, Christina Graf kommentiert das Spiel aus Brentford. Dort gewann die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg bereits ihre ersten beiden Spiele gegen Dänemark und Spanien. Ab 20:15 Uhr melden sich an diesem Abend wie gewohnt Claus Lufen und Nia Künzer aus dem Studio. Als Gast am Spielfeldrand begrüßt die ARD an diesem Abend den aktuellen Meistertrainer des VfL Wolfsburg, Tommy Stroot.Tags darauf ist erneut Das Erste im Einsatz, die genaue Paarung steht jedoch noch nicht fest. Fest steht nur, dass Schweden das dritte Viertelfinale bestreitet. Reporter in Leigh ist ab 21:00 Uhr Bernd Schmelzer. Das ZDF darf sich derweil über die Topbegegnung am Mittwoch zwischen Gastgeber England und dem deutschen Gruppengegner Spanien freuen. Im ZDF-EM-Studio begrüßt Moderator Sven Voss die ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann sowie als weiteren Gast Andreas Luthe, Torwart beim 1. FC Kaiserslautern und Beiratsmitglied in der Initiative "Fußball kann mehr". Claudia Neumann wird das Spiel kommentieren. Zum Abschluss der Viertelfinal-Spiele trifft am Samstag, 23. Juli, Frankreich auf Titelverteidiger Niederlande. Als Kommentator begleitet Martin Schneider die Partie. Alle Spiele werden um 21:00 Uhr angestoßen. Im Halbfinale hält das ZDF das Vorwahl-Recht.