Newsmax TV verbreitet Fake-News

Vermischtes

Der NewsGuard attestiert dem US-Sender von Christopher Ruddy Falschinformationen zu verbreiten.

Wie „Deutschlandfunk Kultur“ berichtet, hat der US-amerikanische Fernsehsender Newsmax längst widerlegte Behauptungen zum Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 verbreitet. Der Sender, dem auch eine Nachrichtenseite angeschlossen ist, hat mindestens 40 Meldungen publiziert, die nicht der Wahrheit entsprechen.„Wenn man Newsmax schaue, bleibe womöglich ein völlig anderer Eindruck davon zurück, was am 6. Januar geschehen sei“, teilte so der Dienst „NewsGuard“ mit. Wie es in einem Bericht weiter heißt, habe der Sender am häufigsten Falschinformationen über den Tag verbreitet. So behauptet Newsmax, dass die Randalierer unbewaffnet gewesen seien. Betreiber Christopher Ruddy war Journalist für „New York Guardian“, „New York Post“, „Pittsburg Tribune-Review“ und driftete dann zunehmend rechts-konservativ ab. Der britische „Daily Telegraph“ stufte ihn vor zwölf Jahren zu einem der einflussreichsten Konservativen ein.Newsmax wurde im September 1998 gegründet. Der Fernsehsender startete vor etwa sechs Jahren und ist mit 200.000 Zuschauern pro Tag nur ein kleines Licht am Medienhimmel. „NewsGuard“ kommt von den ehemaligen Journalisten Steven Bill und Gordon Crovitz.