Test erfolgreich bestanden: Netflix kostet mehr

International

In fünf Ländern Mittel- und Südamerikas führt man eine Funktion für Freunde und Bekannte ein.

Vor einigen Monaten startete der Streamingdienst Netflix eine Funktion, um die Zahlungsbereitschaft von seinen Kunden zu erhöhen. Jetzt steht fest: Dieser Unterfangen war ein Erfolg. Das Unternehmen führt in fünf lateinamerikanischen Ländern eine Option ein, mit der Kunden gegen eine zusätzliche monatliche Gebühr den Zugang von einem zusätzlichen Zuhause aus legitimieren können.Ab nächstem Monat wird Netflix in Argentinien, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Guatemala und Honduras eine "Add a Home"-Funktion einführen. Damit kann jeder in jedem zusätzlichen Haushalt Netflix auf jedem Gerät streamen, und zwar zu einem niedrigeren Preis als bei einer vollständigen Einzelmitgliedschaft.In den fünf neuen Märkten werden die Kosten für Netflix-Mitglieder, die ein zusätzliches "Haus" für den Streaming-Zugang kaufen, wie folgt sein: 219 Pesos pro Monat und Wohnung in Argentinien; und 2,99 US-Dollar pro Monat und Wohnung in der Dominikanischen Republik, Honduras, El Salvador und Guatemala. Kunden des Basic-Tarifs können einen weiteren Haushalt hinzufügen, Kunden des Standard-Tarifs können bis zu zwei weitere Haushalte erwerben, und Kunden des Premium-Tarifs können bis zu drei weitere Haushalte erwerben.