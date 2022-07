ZDFneo verlängert «Doppelhaushälfte»

TV-News

Die von der Kritik gefeierte Comedy-Serie wird mit acht neuen Folgen fortgesetzt. Die Dreharbeiten haben heute begonnen.

Gute Nachrichten für alle Comedy-Fans bei ZDFneo . Der Spartensender hat via Twitter die Fortsetzung der Serieangekündigt, die in diesem Frühjahr ihre Premiere feierte. Am heutigen Dienstag haben die Dreharbeiten für acht neue Folgen begonnen, in denen Benito Bause und Maryam Zaree gemeinsam mit Milan Peschel und Minh-Khai Phan-Thi die Hauptrollen spielen. Auch Helena Yousefi und Minh Hoang Ha kehren in ihre Rollen zurück.Gedreht wird in Berlin und Umgebung. Es produziert Iconoclast Films Germany, als Produzenten fungieren Luis Singer und Dennis Schanz. Florian Dietrich, Maryam Zaree, Milan Peschel, Dennis Schanz und Marijana Verhoef inszenieren die Drehbücher von Christoph Mushayija Rath und Dennis Schanz.Zum Inhalt: Theo (Bause) und Mari (Zaree) haben ein Baby bekommen – gemeinsam mit Tochter Zoe (Yousefi) sind sie nun zu viert. Mit den Nachbarn Andi (Peschel), Tracy (Phan-Thi) und Rocco (Hoang Ha) bleibt alles beim Alten: Streit und Annäherung, Verständnis und Missverständnis prägen die Nachbarschaft im Grünen.