Toomics Webtoon für 160 Millionen übernommen

Wirtschaft

Die Terapin Studios haben die Plattform aus Südkorea nun übernommen.

Terapin Studios, ein amerikanisch-koreanischer Medieninvestor, der von NPX Capital unterstützt wird, hat 160 Millionen Dollar für die Übernahme von Toomics Global, einer der am schnellsten wachsenden Plattformen für Webtoons in Südkorea, bezahlt. Webtoons, vertikal scrollende Comicstrips, die für die Betrachtung auf Smartphones konzipiert sind, kamen vor etwa 15 Jahren in Südkorea auf und haben sich zu einem bedeutenden kulturellen Phänomen in Japan, Korea und weiten Teilen Südostasiens entwickelt."Eine koreanische Produktionsfirma arbeitet mit Netflix an «Black Knight»", so Samuel Hwang, Gründer und CEO von NPX Capital, gegenüber Variety. "Bei zukünftigen Produktionen würden wir erwarten, dass Toomics ein Partner sein wird." Hwang sagt, dass das Unternehmen auch von Hollywood-Studios und Spielefirmen aus Übersee angesprochen worden ist. Toomics wurde 2015 gegründet und hat mittlerweile rund 22 Millionen monatlich aktive Nutzer und über 60 Millionen Abonnenten.Webtoons waren auch die Grundlage für viele koreanische Film- und TV-Hits, darunter «All of Us Are Dead» und «Itaewon Class» von Netflix , «Moving» von Disney+ und «Dr Brain» von Apple TV+