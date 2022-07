Lisa Eckhart & Co: 3sat Festival im Herbst

TV-News

Zahlreiche Komiker werden im September auf dem ZDF-Gelände in März auftreten.

Unter der Federführung des Zweiten Deutschen Fernsehens steht das nächste 3satFestival auf dem Mainzer Lerchenberg an. Zwischen 16. und 22. September haben die Zuschauer die Möglichkeit, in einem Zelt die Comedy-Programme anzuschauen. Unter anderem ist Lisa Eckhart dabei, deren Kunst umstritten ist. Der Auftritt findet am 18. September statt, am Wochenende folgt die Ausstrahlung.Der Sender 3sat bündelt die Auftritte von Eckhard, Nicole Jäger, Christine Eixenberger, Nikita Miller und Quichotte an einem Abend. Am Samstag, den 1. Oktober 2022, geht es mit Django Asül, Christian Ehring, Lars Reichow, Moritz Neumeier und Sarah Hakenberg weiter. Einen Tag später sind Michael Mittermeier und Tobias Mann zu sehen.Am Samstag, den 8. Oktober 2022, folgt um 20.15 Uhr Gustav Peter Wöhler & Band. Es werden besondere Arrangements von Klassikern gespielt. Eine Woche später folgt Gentleman, der unter anderem neue Songs aus dem Album „Blaue Stunde“ präsentiert.