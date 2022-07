ProSieben: Die Programmdecke bröckelt

TV-News

Am Sonntag wiederholt ProSieben eine zehnstündige Clipshow und am Donnerstag muss man schon «Das große Promi-Büßen» wiederholen.

Das Fernsehprogramm von ProSieben wird immer dünner. Immer weniger Formate kann die Fernsehstation vorweisen, die von Daniel Rosemann geleitet wird. Die Fernsehwoche 30, die am Samstag beginnt, bietet schon ein bitteres Bild. Am Nachmittag wiederholt ProSieben ab 13.15 Uhr zunächst drei Stunden, ehe man um 18.25 Uhr noch vier weitere Geschichten wiederholt.Elton bittet um 20.15 Uhr Motsi Mabuse und Laura Karasek zum Duell, die Spielshow wird Live aus Köln ausgestrahlt. Erneut wird Ron Ringguth durch die Sendung führen. Das Duell ist zwischen 20.105 Uhr und 00.15 Uhr angesetzt. Im Anschluss wiederholt der Sender das Duell zwischen Verona Pooth und Janine Kunze, bis 04.30 Uhr plant man mit dem Format.Am darauffolgenden Sonntag wiederholt man, das im Mai zeitgleich zum Eurovision Song Contest lief. ProSieben räumte den Slot zwischen 07.50 und 16.25 Uhr frei. Eine neue Folge vonsteht am Donnerstag auf dem Programm. Bis 22.50 Uhr ist das Format eingeplant. Zwischen 22.50 und 01.20 Uhr wiederholt man die Vorwochenausgabe, da man «Big Stories» absetzte und «How Fake is Your Love» in die Nacht verbannte. Die Programmänderung gilt im Übrigen schon ab diesen Donnerstag, den 21. August.