Marvel-Universe: Mojo

Marvel

Er ist der größte Feind der X-Men: Der außerirdische Mojo, der von den Spineless Ones abstammt.

In den amerikanischen Marvel-Comicbüchern ist Mojo der Superschurke. Die Schriftstellerin Ann Nocenti erschuf mithilfe des Künstlers Arthur Adams diese schillernde Figur. Mojo ist der Erzfeind von X-Men.Mojo gehört den Spineless Ones an und regiert das Mojoverse. Dieser außerirdischen Rasse ist es nicht möglich, sich ohne eine ausgereifte Technologie fortzubewegen. Kurioserweise sind die Spineless Ones süchtig nach Gladiatorenserien. Die Figur dient einer augenzwinkernde Parodie auf die Netzwerkmanager der heutigen Zeit.Mojo ist von seinem Charakter ein Diktator. Als Sklavenhändler nutzt er für sich die Einflüsse durch die von ihm konsumierten Fernsehprogramme. Die gesamte Figur ist äußerst unangenehm vom Wesen. Mojo sieht beängstigend aus. Markant sind seine Augenlider. Drähte halten seine Augen offen, damit er nicht blinzeln muss. Seinen ersten Auftritt hatte Mojo in „Longshot“ im November 1985. Weitere Auftritte waren ihm in „New Mutants Annual“ sowie in vielen weiteren Serien sicher.Es gab Probleme für die Bewohner des Mojoversums. Es traten Energiewellen aus einem anderen Raum-Zeit-Kontinuum in ihren Lebensraum vor. Diese sollten die Mojos in den Wahnsinn treiben. Doch um den Ursprung zu entdecken, wird viel Zeit vergehen. Die Entwicklung der Mojos ist gering, da sie Probleme hatten aufrecht zu stehen. Sie nutzten teils motorisierte Plattformen, um ihren Körper zu bewegen. Die gesamte Machtstruktur basierte auf der Fernsehindustrie.Mojo interessierte sich für den Erdplaneten. Er schickte Longshot zur Erde, welche sich den X-Men anschloss. Mojo wollte die X-Men versklaven. Es dauerte nicht lange, da fand Mojo heraus, dass die X-Men Quotenkönige im TV waren. Dies würde seine politische Macht vergrößern. Rückschläge folgten unweigerlich. Die Psylockes stoppten die Sendungen. Die X-Men wurden aller Wahrscheinlichkeit nach vom Widersacher getötet. Doch Mojo hatte nur ein Ziel, er wollte seine Bewertungen verbessern. Die Lösung schien von einer seiner Assistentinnen zu kommen. Die Bewertungen könnten manipuliert werden.Longshot kehrte von der Erde zurück, um die Sklaven zu befreien. Mojo wurde mithilfe eines Klons Mojo II abgesetzt. Doch Mojo II war nicht gut genug. Mojo selbst verdrängte Mojo II und kehrte an die Spitze zurück. Er wurde erneut Anführer von Mojo World. Nachdem Mojo X-Babys auf erschaffen hatte, fingen sie an zu rebellieren. Sie flohen in ein Gebiet, wo er sie nicht verfolgen konnte. Er versuchte alles, die Verbannten zu besiegen. 2010 und 2011 wurde Mojo als Bösewicht entlarvt. Es wurde offensichtlich, dass Spider-Man und Wolverine zufällig durch die Zeit verschoben wurden.