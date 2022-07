Entertainment One befördert Sacerio und Marano

Köpfe

Entertainment One (eOne) hat Jacqueline Sacerio und Gabriel Marano zu Co-Leitern der US-Scripted-TV-Entwicklung befördert. Sowohl Sacerio als auch Marano waren zuvor als Executive Vice Presidents für den Bereich Scripted Television bei eOne tätig. In ihren neuen Funktionen werden sie weiterhin an Pancho Mansfield, den Präsidenten des Bereichs Global Scripted Television des Unternehmens, berichten."Obwohl jeder von ihnen seinen eigenen Stil hat, haben sich Jackie und Gabe durch den Aufbau starker Beziehungen und die Anleitung von Geschichtenerzählern ausgezeichnet, um ihre beste Arbeit abzuliefern", sagte Mansfield. "Ich bin sehr erfreut über die Energie und das Engagement, das sie in unsere Projekte eingebracht haben, darunter einzigartige Geschichten von unseren Partnern sowie aus Hasbros umfangreicher Bibliothek an geistigem Eigentum. "Sacerio beaufsichtigt derzeit die Liste der First-Look- und Gesamtverträge von eOne sowie die vorrangigen Projekte, die bei Netzwerken und Streaming-Anbietern angesiedelt sind. Zu letzteren gehören das Emmy-nominierte Showtime-Drama «Yellowjackets» und die Freeform-Serie «Cruel Summer». Marano beaufsichtigt die Entwicklung von Hasbro IP, einschließlich Rawson Marshall Thurbers Adaption von «Dungeons & Dragons» und der «Power Rangers»-Serie bei Netflix von Jonathan Entwistle und Jenny Klein, sowie die breitere Entwicklung von Drehbüchern.