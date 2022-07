«Breeders» geht in Staffel fünf

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie mit Martin Freeman wird fortgesetzt.

Die Comedy-Seriemit Martin Freeman und Daisy Haggard in den Hauptrollen erforscht die Herausforderungen moderner Elternschaft. Staffel 3, die am 11. Juli zu Ende ging, setzte einige Tage nach dem Ende von Staffel 2 ein, als die Familie Worsley von der Prügelattacke des Teenagers Luke (Alex Eastwood) auf seinen Vater Paul (Freeman) erschüttert wurde. Paul ist ausgezogen und wohnt nun im Haus seiner Schwiegermutter Leah (Stella Gonet). Letztendlich muss er sich aber mit Luke versöhnen. In der Zwischenzeit hat Ally (Haggard) ihre eigenen Probleme mit der Arbeit, mit ihrer frühen Menopause und mit ihrer zunehmend angespannten Beziehung zu ihrer gerade heranwachsenden Tochter Ava (Eve Prenelle).«Breeders» wurde von Freeman, Chris Addison und Showrunner Simon Blackwell entwickelt. Alle drei sind neben Richard Allen-Turner, Rob Aslett, David Martin, Jon Thoday, Toby Welch und Michael Wiggs auch ausführende Produzenten. Die Serie wurde von Jon Mountague, Director of Comedy bei Sky Studios, und Tilusha Ghelani, Commissioning Editor, im Auftrag von Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK, und Nick Grad, President of Original Programming bei FX Entertainment, produziert. Avalon und FX Productions produzieren für FX und Sky."«Breeders» hat uns die besondere Gelegenheit gegeben, die Familie Worsley mit jeder Staffel wachsen zu sehen, und FX ist begeistert, eine vierte Staffel zu bestellen, die das nächste Kapitel dieser urkomischen und doch brutal ehrlichen Darstellung des Elternseins in der heutigen Welt bringen wird", sagte Grad. "Unser Dank gilt den Schöpfern Simon Blackwell, Chris Addison und Martin Freeman, dem gesamten Kreativteam, Daisy und der Besetzung, der Crew und allen bei Avalon, FX Productions und Sky. Ihre Bemühungen sind es, die Breeders leiten und unterstützen, und wir freuen uns, Teil dieser erweiterten Familie zu sein."