Netflix schnappt sich Animationsstudio Animal Logic

Wirtschaft

Die Firma ist in Australien beheimatet und drehte Filme wie «The Magician’s Elephant».

Netflix erwirbt das australische Animationsstudio Animal Logic, das Filme für den Streamer produziert, darunter «The Magician's Elephant» unter der Regie von Wendy Rogers und «The Shrinking of the Treehorns» unter der Regie von Ron Howard. Animal Logic wurde 1991 gegründet und hat unter anderem die Lego-Filme und die beiden «Peter Rabbit»-Filme gedreht.Animal Logic hat etwa 800 Mitarbeiter, die meisten davon in Sydney und Vancouver. Die Übernahme "wird uns helfen, die Entwicklung unserer Animationsproduktionskapazitäten zu beschleunigen und unser Engagement für den Aufbau eines Animationsstudios von Weltklasse zu verstärken", so Netflix in seinem Brief an die Aktionäre im zweiten Quartal."Netflix hat in den letzten Jahren in den Animationsbereich investiert, und dies unterstreicht unser Engagement für den Aufbau eines Animationsstudios von Weltklasse", sagte Amy Reinhard, Netflix VP of Studio Operations, in einer Erklärung. "Animal Logic ist ein führendes Animationsstudio mit innovativer Technologie, dass unser bestehendes Geschäft stärken und unsere langfristigen Kapazitäten im Animationsbereich erhöhen wird, damit wir unsere Mitglieder auf der ganzen Welt besser unterhalten können."