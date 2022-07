Blockbuster-Battle

«Terminator 2» gilt als einer der besten Action-Filme der Filmgeschichte. Ist Arnold Schwarzenegger der Sieg in diesem Battle überhaupt zu nehmen? Sat.1 probiert es mit einer Actionkomödie, ProSieben vertraut auf den König des Dschungels.

(Sat.1, 20:15 Uhr)Mila Kunis und Kate McKinnon mischen als Spione wider Willen Europa auf: Audrey hat gerade die Beziehung mit Drew beendet, als dieser plötzlich wieder in ihr Leben tritt. Als sich herausstellt, dass er ein CIA-Spion ist und er schließlich bei einer Schießerei in ihrer Wohnung stirbt, gerät ihre Welt aus den Fugen. Kurz vor seinem Ableben bittet er Audrey, einen USB-Stick zu übergeben - in Europa. Nun liegt es an ihr und ihrer besten Freundin Morgan, den Auftrag auszuführen. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik: „Eine Actionkomödie, in der die Action stärker (und härter) zündet als der Humor: «Bad Spies» verdient sich durch das Zusammenspiel von Kate McKinnon und Mila Kunis ein paar Sympathiepunkte, schlussendlich gehen aber zu viele Gags den Bach runter.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Eine bildgewaltige Inszenierung, wie Kong zum König wurde: Ein Expeditionsteam macht sich auf in die Tiefen des Südpazifiks, auf die unerforschte Insel "Skull Island". Als sich die Hubschrauber der Insel nähern, wird einer nach dem anderen von einem riesigen Affen zu Boden geholt. Doch Kong ist nicht das einzige gigantische Urzeitmonster, das in diesem unberührten Paradies seine Heimat hat. Quotenmeter konnte den Film nicht empfehlen und urteilte so : „Eine Vollkatastrophe ist «Kong: Skull Island» nur deshalb nicht geworden, weil die erste halbe Stunde des Monster-Blockbusters recht gelungen ist und sich die Animation der spektakulären Riesentiere durchaus sehen lassen kann. Davon aber abgesehen, gibt es hier Niemanden, der sich mit dem Mitwirken an Jordan Vogt-Roberts‘ Film mit Ruhm bekleckert hat.“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Noch ist John Connor nichts weiter als ein normaler 10-jähriger Junge. Doch in nicht allzu ferner Zukunft wird er der Anführer der menschlichen Rebellen sein, die sich verzweifelt gegen die Weltherrschaft der Maschinen oder auch Cyborgs auflehnen. Damit es erst gar nicht so weit kommt, schicken die Cyborgs den unzerstörbaren Kampfroboter T-1000 in die Vergangenheit, um John Connor auszuschalten. Aber der schlaue Rebellenführer hat vorgesorgt: Er hat einen Terminator der ersten Stunde, einen T-800, umprogrammiert und seinem jüngeren Selbst zum Schutz aus der Zukunft zugesandt. Kaum hat der wortkarge T-800 den jungen John mit einer halsbrecherischen Motorrad-Verfolgungsjagd vor dem skrupellosen T-1000 bewahrt, erkennt der Junge, dass "sein" Terminator ihm aufs Wort gehorcht. Also befiehlt er ihm, fortan keine Menschen mehr zu töten. Auch Johns zweiter Wunsch steht bereits fest: T-800 soll ihm dabei helfen, seine Mutter Sarah aus der Irrenanstalt zu befreien. Dort ist sie gelandet, weil ihr keiner die Abenteuer mit dem ersten T-800 Modell abnehmen wollte. Kaum sind Sarah, John und T-800 vereint, wird's auch schon verdammt eng für das ungleiche Trio, denn der T-1000 hat sie bereits ins Visier genommen - und niemand kann ihn aufhalten. Vor fünf Jahren erschien in den Kinos eine 3D-Neuauflage des Film, über die Quotenmeter damals dieses Urteil fällte: „Makellos ist Camerons Sensation der frühen 90er-Jahre zwar nicht (unter anderem ist grob die Hälfte der Erzählkommentare aus dem Off überflüssig), doch die wegweisenden Spezialeffekte, der kernige, dennoch nie nihilistische Tonfall und die halsbrecherischen Stunts haben «Terminator 2 – Tag der Abrechnung» berechtigt zu einem der meistrespektierten Sci-Fi-Actioner der Kinogeschichte gemacht.“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 10Metascore: 8IMDb User Rating: 9