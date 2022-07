Christina Hendricks kommt zu «The Buccaneers»

US-Fernsehen

Die neue AppleTV+-Serie basiert auf einem Roman von Edith Wharton.

Christina Hendricks hat sich der Besetzung einer noch unbetitelten Dramaserie auf Apple TV+ angeschlossen, die auf, Edith Whartons unvollendetem letzten Roman, basiert. Die Serie wird von Katherine Jakeways geschrieben und entwickelt, und Susanna White soll Regie führen.Im Mittelpunkt der Serie, deren Motive „Mädchen mit Geld, Männer mit Macht, neues Geld und alte Geheimnisse" sind, steht eine Gruppe lebenslustiger junger Amerikanerinnen, die im London der 1870er Jahre in ein enges Korsett gezwängt werden und einen angloamerikanischen Kulturkampf auslösen, während das Land der steifen Oberlippe von einer erfrischenden Missachtung jahrhundertealter Traditionen infiltriert wird. Die Freibeuter wurden ausgesandt, um sich Ehemänner und Titel zu sichern, doch ihre Herzen sind auf viel mehr als das gerichtet, und das Ja-Wort ist nur der Anfang.Hendricks ist vor allem für ihre Rolle der Joan Harris in AMCs «Mad Men» bekannt, und in jüngerer Zeit spielte sie die Rolle der Elizabeth Boland in NBCs «Good Girls». Hendricks wird Mrs. St. George spielen, die Mutter der Freibeuter Nan (Kristine Froseth) und Jinny (Imogen Waterhouse).