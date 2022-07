Dank Sport und Streaming: Disney verzeichnet Zuwächse bei Werbeverpflichtungen

Wirtschaft

Insgesamt zeigt sich der Micky-Maus-Konzern recht positiv über die Werbeerlöse, die in den vergangenen Monaten eingefahren wurden.

Die Walt Disney Company gab bekannt, dass sie auf dem jährlichen Upfront-Markt mehr Zusagen von Werbetreibenden erhalten hat als im vergangenen Jahr, was auf das Interesse der Madison Avenue an Sport- und Streaming-Inhalten zurückzuführen ist und eine Meinung widerspiegelt, die auch von anderen TV-Giganten zu hören war.Der Eigentümer von ABC und Disney+ gab an, dass er für sein gesamtes Portfolio, zu dem auch FX, Hulu, Freeform und National Geographic gehören, Vorausverpflichtungen von Werbetreibenden in Höhe von rund neun Milliarden US-Dollar erhalten hat."Disney Advertising ist mit dem Ziel in die Upfront 2022-2023 gegangen, unsere strategischen Prioritäten – Streaming, Multikulturelles und Inklusion, Sport und Unterhaltung – umzusetzen, und das haben wir geschafft", sagte Rita Ferro, President of Advertising Sales bei Disney Media and Entertainment, in einer vorbereiteten Erklärung. "Dies ist ein historischer Abschluss unserer stärksten Upfront aller Zeiten mit einem Gesamtvolumen von neun Milliarden Dollar. Ich bin stolz darauf, mit all unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um das Publikum in großem Umfang auf allen Bildschirmen und mit den besten Inhalten zu erreichen.