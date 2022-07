Comic-Laden

Die aus «Ms Marvel» bekannte Superheldin muss jetzt wieder Pauken, schließlich wird sie unter anderem von Thor unterrichtet.

Junge Helden aufgepasst! Das neue ‚Marvel Avengers 1: Willkommen in der Superheldenschule‘-Buch ist endlich da. Die gebundene Auflage ist für alle jungen Fans des Marvel Universums ab 10 Jahren eine absolute Pflichtlektüre. Es erzählt die Geschichte der jungen Helden Ms. Marvel, dem jungen Spider-Man, Squirrel Girl, und dem frechen LockJaw.Ms. Marvel kennen Einige bestimmt aus der gleichnamigen Serie, die man sich derzeit bei Disney+ ansehen kann. Die Heldin hat unglaubliche Superkräfte, die ihr bei Kämpfen mit den Bösewichten meistens die Überhand gewinnen lassen. Spidermans Kräfte sind so einzigartig wie beneidenswert. Der Superheld schwingt sich durch die Lüfte und, kann Elektroschocks, wird unsichtbar und kann die Wände hochklettern. Die neue Freundin von Ms Marvel mit dem Namen Squirrel Girl hat die Kräfte eines Eichhörnchens und die eines Mädchens. Sie hat einen großen Greifschwanz und kann unglaublich gut springen. Außerdem kann sie sich hervorragend in andere hineinfühlen. Lockjaw taucht auf einmal aus dem Nichts auf, und erschreckt alle beinahe zu Tode.Gemeinsam müssen sich die Helden dem teils langweiligen Alltag stellen, der auch Superhelden heimsucht, denn auch Superhelden müssen die Schulbank drücken und Bücher wälzen. In diesem Buch geht es um die Einschulung der Nachwuchsheldin Ms. Marvel, die das erste Mal den Schulhof der Superheldenschule betritt. Sie muss sich unter anderem bei Lehrern wie Thor beweisen und ihre Fähigkeiten bei einem großen Wettkampf unter Beweis stellen. Schon nach kurzer Zeit freundet sie sich mit dem jungen Spider Man an, mit dem sie gleich von Anfang an Abenteuer erlebt.Sie erleben dieselben Herausforderungen, die an allen Schulen der Welt auf junge wissbegierige Schüler und Schülerinnen warten. Rüpel, der erste Schwarm, strenge Lehrer oder Hausaufgaben fordern die Superhelden genauso heraus, wie die Bösewichte, die sie besiegen müssen. Die tolle Geschichte der Nachwuchs Superhelden wurde von James Lancett illustriert und von Preeti Chhibber geschrieben. Sie eignet sich besonders für alle Fans der Disney+-Serie «Ms. Marvel» und für alle junge Fans des Marvel-Universums. Das Buch wurde im März 2022 gebunden und wartet nur darauf, dass es gelesen wird. Der zweite Teil der Geschichte wird bereits im Herbst 2022 erscheinen.