«Birds of Prey»-Star geht zu Peacock

Ella Jay Basco wird in Nick Antoscas True-Crime-Serie «A Friend of the Family» mitwirken.

Ella Jay Basco wurde als wiederkehrende Figur in Nick Antoscas kommender Peacock-Seriebesetzt. Die Krimiserie basiert auf der wahren Geschichte der Familie Broberg, deren Tochter Jan (Hendrix Yancey) über Jahre hinweg mehrfach von Robert "B" Berchtold (Jake Lacy), einem charismatischen, besessenen "Freund" der Familie, entführt wurde. Die Brobergs, die sich ihrem Glauben, ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft verschrieben haben, waren völlig unvorbereitet auf die ausgeklügelten Taktiken, mit denen ihr Nachbar ihre Schwächen ausnutzte, sie auseinander trieb und ihre Tochter gegen sie aufbrachte. «A Friend of the Family» zeigt, wie sich ihr Leben dauerhaft veränderte und wie sie überlebten.Einzelheiten zu Bascos Rolle wurden noch nicht bekannt gegeben. Basco ist vor allem für ihre Rolle als Cassandra Cain bekannt, die sie Margot Robbies Harley Quinn im DC-Film «Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)» aus dem Jahr 2020 gegenüberstellte, was ihr Filmdebüt war.Neben Basco, Yancey und Lacy spielen in «A Friend of the Family» auch Anna Paquin, Lio Tipton, McKenna Grace, Austin Stowell, Patrick Fischler, Bree Elrod und Philip Ettinger mit. Antosca fungiert als Showrunner und produziert unter seinem Label Eat the Cat als ausführender Produzent im Rahmen seines Gesamtvertrags mit UCP.