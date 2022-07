Philippinischer Filmemacher dreht umstrittenen Social-Media-Film

International

Regisseur Mikhail Red möchte sich mit dem Thema Facebook und dem Thema Online-Moderation auseinandersetzen.

Die Philippinen kommen nicht aus den Schlagzeilen heraus. Erst vor kurzem gewann Ferdinand Marcos‘ Sohn Bongbong die Wahl zum Präsidenten, wodurch Rückschritte in Sachen Demokratie erwartet werden. Das Land mit 109 Millionen Einwohnern, das auf Auswanderung setzt, ist aber auch als Zensor der Social-Media-Welt bekannt. Dieses Thema möchte der aufstrebende Regisseur Mikhail Red zur Sprache bringen und dreht, wie er gegenüber dem amerikanischen Fachblatt „Variety“ mitteilte. Denn: Die Lohnkosten sind sehr billig und die Bevölkerung spricht bestes Englisch. Rund 100.000 Menschen sollen für Internetdienste wie Facebook, YouTube oder Twitter arbeiten.Die Geschichte handelt von einer Online-Moderatorin, die ein Selbstmordvideo ihrer Kollegin löscht. Doch die ansonsten desensibilisierte Frau kann weder vor ihrer eigenen schwierigen Vergangenheit noch vor einer mysteriösen rachsüchtigen Präsenz fliehen. Das Drehbuch zu dem Film stammt von Red und seinem jüngeren Bruder Nikolas Red. In den Hauptrollen sind die Schauspielerin und Sängerin Nadine Lustre, Louise delos Reyes und der Film- und Fernsehschauspieler McCoy de Leon zu sehen.Produziert wird der Film von Viva Films, einer etablierten Produktionsfirma, die unter anderem den Action-Thriller «Buy Bust» von Erik Matti produziert hat. Die Dreharbeiten an den Drehorten werden im August und September stattfinden, und die fertige Fassung soll bis Ende des Jahres fertiggestellt sein, bevor sie auf wichtigen Festivals vorgestellt wird."[Die Philippinen] sind jetzt als die Hauptstadt der Inhaltsmoderation der Welt bekannt", sagte Red gegenüber „Variety“. "Die Moderatoren arbeiten im Verborgenen und sind oft dem Schmutz der Gesellschaft ausgesetzt und sehen unzählige Videos und Bilder mit beunruhigenden und grafischen Inhalten, die zu dauerhaften Traumata sowie psychologischen und emotionalen Problemen führen können – und das alles für einen geringen Lohn. Die meisten von ihnen haben keinen richtigen Zugang zu angemessenen Arbeitsleistungen, psychologischer Unterstützung und Beratung. Dieser Genrefilm versucht, die dunklen Geheimnisse und Folgen ihrer Welt zu enthüllen, insbesondere in einer Welt, in der die Wahrheit gefiltert wird und Verzerrungen weit verbreitet sind."