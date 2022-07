Apple ordert Enzo-Ferrari-Serie

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steckt «Peaky Blinders»-Schöpfer Steven Knight.

Das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ berichtet, dass Apple eine Drama-Serie über Enzo Ferrari bestellt hat. Die Serie soll von Steven Knight geschrieben werden. Die Serie mit dem Titelist inspiriert von der Biografie "Ferrari Rex" von Luca Dal Monte, die von Giorgio Nada Editore und Giunti veröffentlicht wurde. Die Vorproduktion für die Serie findet derzeit in Italien statt.Im Mittelpunkt der Serie steht Ferrari, der sein Genie der Aufgabe widmete, den schnellsten Rennwagen der Geschichte zu bauen. Doch der Weg dorthin war von Tragödien und Qualen geprägt. Zwischen 1956 und 1961, tief verletzt durch den Tod seines erstgeborenen Sohnes Dino und durch das, was er als Verrat seines Spitzenfahrers Juan Manuel Fangio ansah, baut Ferrari sein Rennteam von Grund auf neu auf und wählt fünf vielversprechende aufstrebende Stars des Motorsports aus, die um den Sieg kämpfen."Ich bin begeistert, eine so eindrucksvolle Geschichte über diesen legendären Mann und seine ikonische Marke erzählen zu können", sagte Knight. "Enzo Ferraris außergewöhnliches Leben war geprägt von seinem dramatischen persönlichen und beruflichen Weg, und «Ferrari» ist eine Hommage an einen unglaublich komplexen und faszinierenden Menschen."