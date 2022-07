Drei neue Gesichter für «Bridgerton»

US-Fernsehen

Die Netflix-Serie, die für eine dritte Staffel verlängert wurde, hat im Ensemble Verstärkung bekommen. Daniel Francis, Sam Phillips und James Phoon haben für die neue Staffel unterschrieben, die sich auf die Liebesgeschichte von Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton) konzentrieren wird.Francis («Stay Close») verkörpert Marcus Anderson, der als charismatische Erscheinung beschrieben wird, die jeden Raum, den er betritt, zum Leuchten bringt und die Aufmerksamkeit einiger Matriarchen in der Tonne auf sich zieht - und den Zorn anderer. Phillips («The Crown») ist Lord Debling. Er ist ein liebenswürdiger Lord mit ungewöhnlichen Interessen, verfügt über Reichtum und einen Adelstitel, der seine Exzentrik untermauert. Ihm wird es in dieser Staffel nicht an Interesse von jungen Damen mangeln.Phoon («Wreck») spielt Harry Dankworth. Was Dankworth an Witz und Intelligenz fehlt, macht er durch sein gutes Aussehen mehr als wett. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Chris Van Dusen nach Staffel 2 als Showrunner zurücktritt und Jess Brownell als Showrunner und ausführender Produzent für Staffel 3 an Bord kommt. Van Dusen fungiert weiterhin als ausführender Produzent zusammen mit Shonda Rhimes, Betsy Beers und Tom Verica von Shondaland.