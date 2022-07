NBC bestellt «Found»

US-Fernsehen

Die Serie von Nkechi Okoro Carroll wird mit «Shameless»-Star Shanola Hampton besetzt.

NBC hat das Dramabestellt. Das Werk stammt von der Autorin und ausführenden Produzentin Nkechi Okoro Carroll, Shanola Hampton ist für die Hauptrolle vorgesehen. Die Serie basiert auf der Tatsache, dass jedes Jahr mehr als 600.000 Menschen in den USA als vermisst gemeldet werden. Mehr als die Hälfte davon sind Farbige, die das Land zu vergessen scheint. Die PR-Spezialistin Gabi Mosley (Hampton) - die selbst einmal zu den Vergessenen gehörte – sorgt mit ihrem Krisenmanagement-Team nun dafür, dass immer jemand nach den vergessenen Vermissten Ausschau hält. Doch was niemand weiß, ist, dass diese Heldin des Alltags ein eigenes, unheimliches Geheimnis verbirgt.In der Serie spielen außerdem Brett Dalton, Gabrielle Walsh, Arlen Escarpeta, Karan Oberoi, Kelli Williams und Mark-Paul Gosselaar mit. „«Found» auszustrahlen und es mit allen zu teilen, ist ein unglaublicher Traum, der wahr geworden ist", sagte Okoro Carroll. "Die Situation der vermissten Menschen in diesem Land ist wirklich eine Epidemie für sich. «Found» zu kreieren, um nicht nur zu unterhalten, sondern auch Teil der Lösung zu sein. Ich bin meiner Produktionspartnerin Lindsay Dunn und meinen Partnern bei WBTV, NBC, Universal und Berlanti Productions für all ihre Hilfe und Unterstützung sehr dankbar. Und ich bin besonders dankbar, wieder mit Susan Rovner und Liza Katz zusammenzukommen, die sich schon seit Beginn meiner Karriere für meine Geschichten eingesetzt haben."Außerdem gibt der Sender seine Pilotfilme «Blank Slate» und «Unbroken» weiter. «Found», «Unbroken» und «Blank Slate» waren allesamt Überbleibsel aus der Pilotfolge von NBC. «Unbroken» handelte von Rancher-Familien in Kalifornien, mit Scott Bakula und Cress Williams in den Hauptrollen. Shaun Cassidy war Autor und ausführender Produzent des Pilotfilms. «Blank Slate» ist ein Kriminaldrama, das von Dean Georgaris geschrieben wurde, mit Co-Autor John Fox und Matt Passmore in der Hauptrolle.