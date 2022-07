«Harley Quinn & the Joker»: DC startet Podcast

Vermischtes

Der Spotify-Podcast ist mit Christina Ricci, Billy Magnussen und Justin Hartley besetzt.

Ein neuer Podcast, der die Entstehungsgeschichte von Harley Quinn - aus ihrer Perspektive - erzählt, kommt zu Spotify, mit Christina Ricci in der Titelrolle der kultigen Gotham-Bösewichtin. Spotify hat in Zusammenarbeit mit Warner Bros. und DC den Beginn der Produktion der Audio-Serieangekündigt. Entwickelt, geschrieben und inszeniert wird der Podcast von Eli Horowitz («Homecoming»).Neben Ricci («Yellowjackets», «The Addams Family») wird Billy Magnussen («No Time to Die», «The Many Saints of Newark») in der Rolle des Jokers zu hören sein, während Justin Hartley («This Is Us») die Rolle des Bruce Wayne übernimmt. Ein Veröffentlichungsdatum für den Podcast steht noch nicht fest. Laut den Produzenten wird «Harley Quinn & The Joker: Sound Mind» wird Harley endlich ihre eigene Geschichte erzählen, anstatt sie durch die Linse der Geschichte zu porträtieren, die der Joker erzählt hat.Die Serie ist das zweite Projekt im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung von Spotify mit Warner Bros. und DC, nach dem Debüt von «Batman Unburied» mit Winston Duke in der Rolle von Wayne/Batman im Mai. Die Serie, die von David S. Goyer, dem Schöpfer und ausführenden Produzenten der Serie, produziert wurde, erreichte weltweit die Spitze der Spotify-Podcast-Charts und landete in 17 Märkten auf Platz 1. Letzten Monat kündigte Spotify die Verlängerung von «Batman Unburied» für eine zweite Staffel an.