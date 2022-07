Podstars

Der Podcast von Max-Jacob Ost beschäftigt sich mit ein auf Erfolg programmierten Menschen.

Wer den Namen Uli Hoeneß hört, assoziiert damit wahrscheinlich den FC Bayern München. Den Verein, bei dem er im Alter von 27 Jahren Manager wurde und somit die Grundbausteine für den späteren Erfolg legte. Er führte den sportlich und wirtschaftlich angeschlagenen Club zurück in die Erfolgsspur. Ab 2009 war Uli Hoeneß sogar der Präsident des FC Bayern München. Doch die Person Uli Hoeneß hat darüber hinaus noch mehr zu bieten. Der Name steht für Erfolg. Aufgewachsen in Ulm, als Sohn eines Metzgermeisters verfolgte er schon früh die Fußballkarriere und war mit 15 Jahren der Kapitän der Schülerauswahl des DFB. Vom TSG Ulm 1846 wechselte er zum FC Bayern München. Dort spielte er mit Spielern wie Gerd Müller, Sepp Maier und Franz Beckenbauer zusammen. 1972 wurde er Europameister und 1974 sogar Weltmeister. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und vier Enkelkinder.Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das gilt auch für die Person Uli Hoeneß. Mit 27 Jahren musste er seine Karriere aufgrund eines irreparablen Knorpelschadens beenden. Doch er stand schnell wieder auf und wurde mit 27 Jahren der jüngste Manager der Fußball-Bundesliga. Negatives Highlight war die Steuerhinterziehung, die im Januar 2013 von Stern Online publik gemacht wurde. Hoeneß reagierte fix und stellte Selbstanzeige, die aber nicht zum gewünschten Ergebnis führte: "Ich bin der einzige Deutsche, der Selbstanzeige gemacht hat und trotzdem im Gefängnis war. Ein Freispruch wäre völlig normal gewesen. Aber in diesem Spiel habe ich klar gegen die Medien verloren.". Diese Aussage führte beim NRW-Justizminister zu Ärger, sodass diskutiert wurde, ob die Aussage ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen wäre.Die Meinungen über Uli Hoeneß gehen auseinander. Selten waren die Gefühle Liebe und Hass so nah beieinander. Über zwei Jahre hat der Autor des Podcasts recherchiert und analysiert, um das Leben von allen Seiten zu beleuchten. Der Podcast taucht mit einer nie dagewesenen Detailtiefe in das Leben von Uli Hoeneß ein, sodass Sie das Gefühl haben werden, live dabei gewesen zu sein. Angefangen mit der Jugend, über die ersten sportlichen Erfolge beim FC Bayern bis zu seiner Nahtoderfahrung während des Fluges mit einer Propellermaschine. Ganz genau beleuchtet wird auch der Steuerprozess und das Leben im Gefängnis. Das Highlight des Podcasts ist ein ungeschnittenes Interview in voller Länge mit Uli Hoeneß selbst. Freuen Sie sich auf Erfolge, Skandale und Hintergrundinformationen, von denen Sie garantiert noch nicht gehört haben.