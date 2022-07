Phil Laude-Comedy wird gedreht

TV-News

Die Dreharbeiten an dem neuen Projekt der ARD-Mediathek sind gestartet.

Wie der SWR bekannt gab, werden acht neue Folgen vonmit Phil Laude gedreht. Laude schlüpft ein weiteres Mal in sein Alter Ego Frank Stimpel. Korrekt, regelbesessen, laktoseintolerant kämpft er an seiner sehr diversen Brennpunktschule um die richtige Bildung für seine Schülerinnen und Schüler. Besser gesagt: um das, was er für die richtige Bildung hält und der Schülerschaft zutraut, die meistens besseres zu tun hat.Pegah Ferydoni, Zejhun Demirov, Dela Dabulamanzi, Mido Kotaini, Vincent Hahnen, Leonid Roth, Mathilda Smidt, Jansel Dogan, Samirah Breuer, Tim Alberti, Johannes Zeiler, Ludger Pistor und Milton Welsh sind wieder mit dabei, dazu stoßen Derya Dilber, Vinzenz Kiefer und Tessa Mittelstaedt zum Ensemble dazu.Showrunner ist Phil Laude, die Drehbücher zu den acht halbstündigen Folgen schrieben die innen Fabian Rommel, Jennifer Bentz, Pesh Ramin, Thomas Mielmann und Elmar Freels. Regie führt David Gruschka. Produziert wird «Almania» von Kirstin Wille, Producerin ist Rosh Khodabakhsh. Die Redaktion liegt bei Sabrina Strehse und Simon Riedl, SWR . «Almania» ist eine Produktion der DCM Pictures in Zusammenarbeit mit Diggi Tales im Auftrag des SWR.