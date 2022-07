Justin  Fashion-YouTuber mit enormer Reichweite und eigenem Modelabel

YouTuber

Nicht selten posiert der YouTuber mit einer Sonnenbrille von Versace und einer diamantenbesetzten Kette. Dass er sich solche Outfits leisten kann, hat er sich unter anderem mit seinem eigenen Modelabel erarbeitet.

Zahlreiche YouTuber feiern Erfolge mit Videos in den Bereichen Gaming, Unterhaltung oder Essen. Das beste Beispiel dafür, dass man auch als Lifestyle- und Fashion-YouTuber ganz vorne an der Spitze stehen kann ist Justin Fuchs. In seinen Videos und auf Instagram posiert er mit Kleidung und Uhren von Dior, Louis Vuitton oder Rolex. Gleichzeitig präsentiert er seine eigene Modemarke Peso, die er bereits im Alter von 17 Jahren gründete.Justin Fuchs wurde am 21. Januar 1998 in Altenkirchen in Rheinland-Pfalz geboren. Bereits mit 14 Jahren startete seine YouTube-Karriere. Damals bekam er einen iPod geschenkt und suchte im Internet nach einer schnellen Anleitung dafür. Auf YouTube fand er zahlreiche Tutorials, wodurch die Idee geboren war, selbst Videos zu veröffentlichen. Da er sich für Grafikdesign interessierte, drehte er Tutorials in diesem Bereich und lud diese auf seinem ersten Kanal „PXLWLF“ hoch. Später folgen auch noch verschiedene Gamingvideos auf unterschiedlichen Kanälen. Hiermit verdiente er schon bald 1.500 Euro pro Monat. Im Januar 2015 folgte dann der zweite Kanal mit dem Namen „justin“, bei dem nun das Thema Mode im Vordergrund stand. Trotz seines Erfolgs auf der Online-Plattform entschied er sich 2016 zunächst für eine Ausbildung bei der Sparkasse Westerwald-Sieg in Neunkirchen.Auf seinem Kanal, der heute 635.000 Abonnenten zählt, lassen sich Videos finden, in denen er seinen Follower seine erste eigene Wohnung oder sein Traumauto zeigt. Zudem präsentiert er neue Produkte, die er sich gekauft hat wie beispielweise eine Uhr von Rolex, die mit Diamanten besetzt ist. Hin und wieder reagiert er auch auf teure Outfits oder Schmucksammlungen von berühmten Persönlichkeiten. Im gefragtesten Video des Kanals, das mehr als 1,7 Millionen Klicks hat, reagiert er mit den YouTubern Inscope und Tim Gabel auf Supreme Yeezy. Ähnlich beliebt ist ein Video, in dem Lil Lano das Outfit von Fuchs bewertet.2018 entstand schließlich noch ein weiterer Kanal mit dem Titel „JustinLITE“, welcher den anderen mit 708.000 Abonnenten inzwischen sogar überholt hat. Hier lassen sich fast ausschließlich Reaction-Videos auf Luxusartikel anderer Menschen finden. Das Konzept ist von Erfolg gekrönt, da zahlreiche Videos millionenfach geklickt wurden und der beliebteste Clip sogar 2,6 Millionen Mal. Zu seiner Reichweite kommt noch der Drittkanal „justinLIVE“, der im März 2020 entstand und sich auf Live-Reaktionen spezialisiert. Auf Instagram zählt der Webvideoproduzent zudem 913.000 Follower.Doch bereits bevor sich Fuchs eine derartige Reichweite aufgebaut hatte, wagte er 2017 im Alter von nur 19 Jahren den Schritt, ein eigenes Modelabel zu gründen. Inzwischen brachte er bereits über 20 Kollektionen des Streetwear-Labels Peso heraus. Inspirieren lässt er sich von den angesagten Luxus-Marken, will diese aber seiner Zuschauerschaft zu einem fairen Preis zugänglich machen. Das Konzept ist von Erfolg gekrönt, denn alle Kollektionen waren innerhalb von etwa 30 Minuten vollständig ausverkauft. An einem Wochenende verkauft er bei einer Black-Friday-Aktion 30.000 Hoodies, was bei einem Preis von 69 Euro pro Stück einem Umsatz von 2,2 Millionen Euro entspricht. Aufgrund der hohen Nachfrage und der Tatsache, das unzählige seiner Fans bei den Releases leer ausgingen, entstand im Februar 2021 eine unlimitierte Basis-Linie, die ständig zu erhalten ist. Bei dem Erfolg hilft es sicher auch, dass verschiedene US-Rapper vor ihren Millionen an Followern schon in seiner Kleidung Bilder gepostet haben. Sein neuster Release war ein eigenes Parfum mit dem Namen Orodion und es werden sicherlich noch viele weitere Produkte folgen, solange seine Fans von den Ideen begeistert sind.