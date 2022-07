DFB-Pokal schiebt sich an die Spitze der Tagesrangliste

Quotennews

Die meisten Fernsehenden verfolgten gestern den BVB-Sieg im ZDF. Dennoch kam auch eine Wiederholung im Ersten recht gut weg.



Der DFB-Pokal geht in eine neue Runde und gleich zum Start trifft TSV 1980 München auf Borussia Dortmund. Nach einem überzeugenden Start in die diesjährige Saison wurde der Drittligist als großer Überraschungsfavorit gehandelt. Den Erwartungen wurde die Mannschaft jedoch nicht gerecht und der BVB entschied die Partie mit 0:3 deutlich für sich. Das ZDF sendete den Vorbericht ab 20.15 Uhr und bewegte hier 2,62 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Diese blieben bei einem passablen Resultat von 12,5 Prozent hängen. Die 0,60 Millionen Jüngeren sorgten hingegen bereits für starke 13,7 Prozent.Mit dem Anstoß erhöhte sich die Zuschauerzahl schließlich auf 3,73 und nach der Halbzeitpause auf 3,84 Millionen. Somit stand jeweils ein guter Marktanteil von 16,6 Prozent auf dem Papier. Die jüngere Gruppe war mit 0,83 und später 0,85 Millionen Fußballbegeisterten vertreten. Dies spiegelte sich in herausragenden Quoten von 17,4 sowie 17,3 Prozent wider. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch bei den Jüngeren entsprach dies jeweils Platz eins auf der Tagesrangliste.Das Erste wiederholte die Komödie, musste sich hiermit aber auch nicht weit hinter dem Spiel im ZDF einordnen. 3,53 Millionen Fernsehende fanden sich auf dem Sender ein und sicherten sich so einen hohen Marktanteil von 15,3 Prozent. Einzig die 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnten mit einem annehmbaren Ergebnis von 6,6 Prozent nicht ganz mithalten.