Hartes Pflaster auch in München

TV-News

Die Millionen-Metropole hat nicht nur ihre Sonnenseiten. «Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt» berichtet erstmals aus Bayern.

Maximilianeum, Staatskanzlei, Viktualienmarkt, Olympia-Park & Co. Die bayerische Landeshauptstadt hat zahlreiche schöne Ecken. Dochwidmet sich auch den nicht so tollen Bezirken von München. In der neuen Staffel vonblickt man auf die restriktive Drogenpolitik des Freistaates. Unter anderem bekommen die Zuschauer die 39-jährige Jasmin gezeigt, die einen Heroinersatzstoff zu sich nicht.Nicht nur dieses Problem macht ihr zu schaffen, sie kommt von ihrer Alkoholabhängigkeit nicht los. Sie möchte wieder Kontakt mit ihren Kindern haben, ihren Enkelsohn kennenlernen – doch das geht nur mit einer Entgiftung und einer anschließenden Therapie. Die neuen Folgen starten am Donnerstag, dem 18. August, um 20.15 Uhr. Die Münchener-Folge ist am 1. September zu sehen.Außerdem: Im Ruhrgebiet erzählen der 19-jährige Julian und die 34-jährige Motzi von ihren schweren Schicksalen. Beide gerieten bereits im frühen Alter in die Drogensucht. Der ebenfalls 34-jährige Jan verbrachte seine Jugend vorwiegend im Heim. Heute lebt er auf der Straße und konsumiert Heroin und Kokain. Eine wichtige Unterstützung für Obdachlose sind freiwillige Helferinnen und Helfer wie Sabine und Frank.