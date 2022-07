Disney+ startet Ende September «The Old Man»

US-Fernsehen

In den Hauptrollen der neuen Serie sind Jeff Bridges und John Lithgow zu sehen.

Der Streamingdienst des Micky-Maus-Konzernes gab am Donnerstag bekannt, dass am 28. September 2022, die neue Seriemit Jeff Bridges und John Lithgow beginnt. Zum Start werden zwei Episoden veröffentlicht, wöchentlich werden unter dem Star-Label insgesamt sieben Folgen veröffentlicht. Das Format basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Thomas Perry und dreht sich um „Dan Chase“ (Jeff Bridges), der sich vor Jahrzehnten von der CIA abgewandt hat und seitdem untergetaucht lebt. Als ein Auftragsmörder auftaucht und versucht, Chase umzubringen, erkennt der ehemalige Agent, dass er sich für eine sichere Zukunft zuerst mit seiner Vergangenheit versöhnen muss.Darum geht es: Als Dan Chase aus seinem Versteck hervorkommt, wird FBI Assistant Director Harold Harper (John Lithgow) – der eine komplizierte Vergangenheit mit Chase hat – beauftragt, den abtrünnigen Flüchtigen aufzuspüren. Zur Seite stehen ihm dabei sein Protegé Angela Adams (Alia Shawkat) und CIA Special Agent Raymond Waters (E.J. Bonilla). Da Chase schwieriger zu fassen ist, als von der Behörden zunächst erwartet, wird auch noch Julian Carson (Gbenga Akinnagbe), ein hochqualifizierter Special Ops Contractor, auf die Suche geschickt.«The Old Man» wurde, nach einem Teleplay für Fernsehen von Jonathan E. Steinberg & Robert Levine geschaffen, von Warren Littlefield, Steinberg, Dan Shotz, Levine, Jeff Bridges, David Schiff und Jon Watts ausführend produziert. Jon Watts hat ebenfalls Regie der ersten beiden Folgen geführt. Die Serie wird von 20thTelevision gemeinsam mit The Littlefield Company produziert.