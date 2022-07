Diana zur Löwen geht in die Höhle

TV-News

Sony Pictures Television setzt erneut auf eine Gastlöwin. Die neue Runde startet wie erwartet Ende August.

In der zehnten Staffel waren die Ankerkraut-Gründer Anne und Stefan Lemcke Gast-Investoren in der erfolgreichen VOX-Show, in der elften Runde sah man Familienunternehmerin Sarna Rösner. Nun verpflichtete die Produktionsfirma Sony Pictures Television die erfolgreiche Unternehmerin und Influencerin Diana zur Löwen.Die aus Hessen stammende Webvideoproduzentin hat über 600.000 Abonnenten bei YouTube und steht beim VOX-Konkurrenten Studio71 (ProSiebenSat.1) unter Vertrag. Voraussichtlich am Montag, dem 26. September 2022, können sich die Zuschauer auf die junge Investorin freuen. Diana zur Löwen: "Ich kenne «Die Höhle der Löwen», seit ich eine Teenagerin war und habe mich damals voller Vorfreude und Ambition als Moderatorin der Show gesehen. Jetzt freue ich mich riesig, als Investorin bei diesem inspirierenden Format dabei zu sein. Ganz besonders geehrt fühle ich mich, da ich ja eine recht junge Gast-Löwin neben den eingespielten Profis bin."Die neue Staffel startet am Montag, dem 29. August, um 20.15 Uhr. In der zwölften Staffel werden weiterhin Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler Gelder verteilen. Es werden erneut prominente Gesichter wie Martin Rütter oder Olympiasiegerin Kristina Vogel pitchen.