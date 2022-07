«Top Dog Germany» punktet auch mit einem Promi-Special

Quotennews

Nach einer erfolgreichen zweiten Staffel stellte die Sonderausgabe einen überzeugenden Abschluss dar.



In den vergangenen sechs Wochen hat RTL im Rahmen vonnach dem besten Hund Deutschlands gesucht. Doch damit nicht genug: Diesen Freitag wurde nun im Rahmen eines Promi-Specials gezeigt, was die Vierbeiner der Prominenten draufhaben. 13 Promis schickten ihre Lieblinge in den Parcours, darunter beispielweise aus Jo Weil mit seinem Australian Shepherd Sky. Natürlich blieben auch Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann wieder ihrer Rolle als Moderatoren treu.In der Vorwoche lief das Finale der zweiten Staffel vor 1,83 Millionen Zuschauer, was einem hohen Marktanteil von 8,6 Prozent entsprach. Bei den 0,66 Millionen Jüngeren stand eine starke Quote von 14,8 Prozent auf dem Papier. Mit der Sonderausgabe vergrößerte sich das Publikum sogar auf 1,91 Millionen Menschen. Dennoch sank der Marktanteil auf weiterhin gute 8,4 Prozent. In der Zielgruppe wurde hingegen ein Rückgang auf 0,63 Millionen Umworbene verzeichnet. Doch auch hier setzte man sich mit einer überzeugenden Quote von 13,3 Prozent deutlich vor die anderen privaten Sender.Im Anschluss waren beiPromis wie Jana Ina Zarella, Filip Pavlovic, Loona oder Captain Jack bei Oliver Geissen zu Gast. Gegenüber den vergangenen Wochen musste das Programm zwar Verluste einstecken, dennoch verharrten weiterhin 1,13 Millionen Zuschauer auf dem Sender. So hielt man sich mit einem Marktanteil von 7,3 Prozent knapp über dem Senderschnitt. Bei den 0,40 Millionen Werberelevanten waren weiterhin hohe 11,7 Prozent möglich.