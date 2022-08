Quotencheck

Von der Zeitschrift zum Fernsehmagazin – RTL berichtet vom Leben der Promis aus aller Welt.

Die Promi-Zeitschrift „Gala“ erfreut sich großer Bekanntheit. Nun fand die Zeitschrift im Rahmen eines People- und Lifestyle-Magazins, ebenfalls mit dem Titel, den Weg ins Fernsehen. Als Moderatorin kommt Annika Lau zum Einsatz, die zudem in jeder Ausgabe einen prominenten Gast im Studio begrüßen wird. Neben Berichten der Promis und Royals aus aller Welt, kommen auch Modetrends sowie Beautytipps zum Nachmachen nicht zu kurz. Die Folgen laufen bei RTL stets samstags ab 17.45 Uhr.Zum Auftakt am 11. Juni hatte das Format mit Startschwierigkeiten zu kämpfen, so dass dieser Tag den bisherigen Tiefstwert bedeutete. Dennoch kamen mit 0,65 Millionen Zuschauern bereits passable 6,4 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,12 Millionen Jüngeren blieben hingegen zunächst bei einer mauen Quote von 6,5 Prozent hängen. Eine Woche später näherte man sich mit 0,78 Millionen Fernsehenden sowie soliden 7,0 Prozent bereits dem Senderschnitt an. Auch die 0,17 Millionen Umworbenen waren nun mit annehmbaren 8,4 Prozent Marktanteil deutlich besser vertreten.Am 25. Juni fanden sich 0,84 Millionen Zusehende vor dem Bildschirm ein, was eine gute Sehbeteiligung von 7,9 Prozent zur Folge hatte. Die 0,24 Millionen Werberelevanten verbuchten mit hohen 12,4 Prozent den Bestwert im betrachteten Zeitraum. Eine Woche später wurde dieser auf dem Gesamtmarkt mit guten 8,1 Prozent eingefahren. An diesem Tag schalteten 0,83 Millionen Interessenten für das Magazin ein. Hier wurde bei den 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen ein überzeugender Marktanteil von 11,8 Prozent gemessen.Die Ausgabe am 9. Juli sorgte für die höchste Reichweite von 0,98 Millionen Menschen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass der Marktanteil nun wieder auf gute 7,7 Prozent zurückfiel. Das jüngere Publikum war mit 0,25 Millionen Menschen an diesem Samstag ebenfalls größer als an jedem anderen der Tage. Auch hier sank die Quote auf einen noch knapp überdurchschnittlichen Wert von 10,3 Prozent. Mit 0,91 Millionen Fernsehenden ging es in der darauffolgenden Woche wieder aufwärts auf gute 8,0 Prozent. An diesem Tag brachen die 0,14 Millionen Jüngeren jedoch auf akzeptable 7,7 Prozent ein.Eine Woche später landeten die 0,76 Millionen Neugierigen mit einem soliden Resultat von 6,8 Prozent unter dem Senderschnitt. Die 0,21 Millionen Umworbenen kämpften sich hingegen wieder auf gute 10,4 Prozent Marktanteil nach oben. Am 30. August hob sich die Reichweite schließlich wieder auf 7,7 Prozent Marktanteil. An diesem Tag sicherten sich die 0,20 Millionen Werberelevanten eine passable Quote von 9,2 Prozent.Unterm Strich saßen so im Schnitt 0,83 Millionen Fernsehzuschauer für das neue Magazin vor dem Bildschirm. Dies entsprach einem guten Wert von 7,5 Prozent Marktanteil. Und auch in der Zielgruppe, welche sich aus durchschnittlich 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen zusammensetzte, konnten sich die Resultate sehen lassen. Im Schnitt war hier eine solide Quote von 9,6 Prozent möglich.