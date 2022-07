Sport1 startet «Eastside Motors»

TV-News

Das neue Format ist bereits ab 17. August zur besten Sendezeit im Fernsehen zu sehen.

Der Sportsender Sport1 startet ab Mittwoch, dem 17. August, um 20.15 Uhr das neue Format, in der Boss Enrice Tezlass und sein Team begleitet wurden. In der neuen Eigenproduktion werden die Verantwortlichen besondere Gebrauchtwagen entdecken, aufbereiten und natürlich am Ende mit Gewinn weiterverkaufen.„Als Autohändler stehst du vom Ansehen her noch unter einem Versicherungsmakler. Um mit den Vorurteilen aufzuräumen, dass Autohändler nur Lügner und Betrüger sind, haben wir damals unseren YouTube-Channel ins Leben gerufen“, erinnert sich Enrico an die Anfänge und führt weiter aus: „So können wir unseren Kunden zeigen, wie es wirklich ist. Und deswegen halten wir auch überall mit der Kamera knallhart drauf – egal was gerade passiert ist oder welchen Fehler wir gemacht haben. Der Zuschauer kann bei uns unfrisiert den Alltag und das echte Leben mitbekommen. Dass wir damit jetzt im TV bei SPORT1 landen, ist die nächste Evolutionsstufe.“In der Premieren-Folge trifft Autohändler Enrico in Thüringen auf echte Lappländer. Die nordischen Alleskönner kommen nicht zu Fuß, sondern auf vier Rädern und sind militärgrün. Damit begibt sich der erfahrene Geschäftsmann auf unbekanntes Terrain.