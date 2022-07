«Das große Promi-Büßen» ist erstmals zweistellig

Quotennews

Am Donnerstag präsentierte ProSieben weitere fünf Stunden der Reality-Show. Am Vorabend erzielte «Galileo» mäßige Werte.

Am Donnerstag, dem 11. August, läuft bei ProSieben das Finale von. Doch zunächst standen am gestrigen Donnerstag noch einmal fast fünf Stunden des Reality-Formates auf dem Programm. Seit Sendestart Anfang Juli haben sich die Reichweiten sukzessiv verschlechtert. Anfangs waren noch 1,18 Millionen Zuschauer dabei.In der zweiten Woche kam die Produktion auf 1,13 Millionen, vor acht Tagen wurden 0,97 Millionen Zuschauer verbucht. Die vierte Ausgabe, in der Olivia Jones durch die Show führte, wollten nun 0,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen. Das Format mit Promis wie Elena Miras und Ennesto Monte erzielte 4,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden lediglich 0,42 Millionen gemessen. Dieser niedrige Wert reichte allerdings aus, um einen Marktanteil von zehn Prozent zu bekommen.Die im Anschluss gesendete Wiederholung überzeugte natürlich nicht wirklich. Nur 0,30 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Vorwochen-Wiederholung, die auf 3,0 Prozent kam. Bei den Werberelevanten wurden 0,11 Millionen Zuschauer erfasst, der Marktanteil belief sich auf 5,0 Prozent. Die Geschichte über die Pariser Polizei, die mit Rollschuhen unterwegs ist, brachte0,58 Millionen Zuschauer und 3,1 Prozent. Das Magazin mit Stefan Gödde verbuchte 0,29 Millionen junge Zuschauer und 8,2 Prozent Marktanteil.