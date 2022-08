Ist Lynn an Lunas Zustand schuld?

Soap-Check

Lynn kommt nach dem Unfall im Krankenhaus zu sich. Sie erfährt, dass Luna womöglich am Gehirn operiert werden muss.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Nicis Surflehrer in Australien hat ein gemeinsames Foto mit ihr und Finn bei Social Media kommentiert – Finn reagiert eifersüchtig. Nici kann ihm versichern: Da lief nichts. Doch Bernd lässt nicht locker und beginnt mit Toms Hilfe, eine Intrige zu spinnen. Anette ist so wütend und verletzt, dass sie Malte eine Ohrfeige verpasst. Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Doch als es in der Spedition zu einem Notfall kommt, bittet Anette ihn ein letztes Mal um Hilfe. Als die Situation gerettet ist, will Malte gehen. Dabei macht er ihr erneut ein Liebesgeständnis. Und Anette wird schwach. Carla wird klar, dass Charlotte in Philip verliebt ist. Weil sie Charlotte mag, will sie sie von der Idee abbringen, Philip zu erobern. Aber Charlotte versteht Carla falsch - sie denk, Carla handelt eigennützig. Mia erhält von Birgit Wilke den Vorschlag, ihre Ausbildung in Dubai fortzusetzen. Grundsätzlich hat sie Lust, aber dann ist sie noch weiter weg von ihren Eltern. Dann hat Gunter die zündende Idee!Gerstl muss sich unwohl eingestehen, dass er eifersüchtig ist - kein Wunder bei Margots Heimlichkeiten mit Joseph. Was steckt wohl dahinter? Bamberger lässt beim Thema Tina nicht mehr mit sich reden und wird von Mike in seiner Entscheidung bestärkt. Doch ist er selbst ganz frei von Schuld?Als Tobias Marie mit ihrem Anschlag konfrontiert, erkennt er amüsiert, dass sie andere Motive als bloße Rachegelüste hatte. Chris bringt mit einem Appell Cecilias Pläne durcheinander. Unglücklich hadert sie mit ihrem Schicksal, wobei ihr Ringos Sorglosigkeit übel aufstößt. Britta versucht einer Aussprache mit Robert zu entgehen. Ihr Plan fällt jedoch ins Wasser, und sie muss sich ihren Fehlern stellen.Maximilian kann nicht fassen, dass Nathalie Gieses Einladung angenommen hat. Und auch Nathalie muss sich fragen, wie weit sie gehen will. Nachdem Chiara es geschafft hat, ihre Intrige vor Simone und Deniz geheim zu halten, bricht sie am Ende ihrer Kräfte zusammen.Während Noah seine Enttäuschung tapfer überspielt, tut es Sunny leid, dass sie ihn so vor den Kopf gestoßen hat. Doch zu ihrer Erleichterung zeigt Noah Verständnis und entkrampft die Situation mit einer romantischen Aktion. Auf der Suche nach Emmas Plüschwal bekommt Maren allerhand schicksalshafte Winke mit dem Zaunpfahl, die sie jedoch beharrlich ignoriert. Schließlich nimmt Katrin ihrer Freundin die Entscheidung mit einer großen Geste ab.weiterLeonies Tag im Brautmodenladen könnte kaum schlechter starten. Fröhliche Brides-To-Be wechseln sich ab mit hysterischen Brides-To-Be. Leonie kommt sich vor, als wäre sie mitten in einer schrecklichen Romantikhölle gelandet. Doch dann stellt sich auch noch heraus, dass sie die Ehre hat, heute die hysterischste Braut aller Zeiten zu beraten. Die Frau kann sich einfach nicht entscheiden. Grund genug für Leonie, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und das zu sagen, was sie denkt. Das gefällt nicht jedem. Vor allem nicht ihrer Chefin Alice.Als Lynn nach dem Autounfall im Krankenhaus wieder zu sich kommt, gilt ihre erste Sorge Luna. Tatsächlich sieht es für die Kleine nicht gut aus, denn sie hat eine Schwellung am Gehirn. Sollte diese nicht von allein weggehen, muss Luna operiert werden. Lynn macht sich heftige Vorwürfe, aber ihr Bruder Krätze ist an ihrer Seite und fängt sie auf. Ganz im Gegensatz zu Denny, der Lynn unmissverständlich klarmacht: Wenn Luna nicht überleben sollte, trägt sie allein die Schuld daran! Lynn ist am Boden zerstört und flüchtet aus dem Krankenhaus. An einer Brücke bricht sie verzweifelt zusammen.