Neue «Rick and Morty»-Staffel startet im September

Bereits rund sechs Wochen nach dem US-Start wird auch die deutsche Synchronisation zur Verfügung stehen.

Die Warner Bros. Discovery-Plattform Adult Swim wird auch in Zukunft die Heimat vonsein. Die Staffelpremiere ist für den 4. September um 23.00 Uhr eingeplant. Der Sender hält sich für die kommende Staffel der Comedy-Serie bedeckt und kündigt eine Reihe von Streichen für den gleichnamigen verrückten Wissenschaftler und seinen unglücklichen Enkel (beide gesprochen von Justin Roiland) an. Was sie in den neuen Episoden erwartet?"Es ist schwer, den Einfluss von «Rick and Morty» zu überschätzen. «Rick and Morty» ist mehr als eine Hit-Show, es ist wirklich ein globales Phänomen", sagte Michael Ouweleen, Präsident von Adult Swim und Cartoon Network, in einer Erklärung zur Ankündigung. "Während wir uns auf den Start dieser bald kultigen Staffel vorbereiten, werden wir den Fans eine einzigartige Möglichkeit bieten, Teil des Spaßes zu sein - also haltet die Augen offen."Die sechste «Rick and Morty»-Staffel strahlt TNT Comedy im Rahmen seines Adult Swim-Blocks am späten Abend aus. Bereits am 5. September 2022 um 22.15 Uhr erfolgt die Deutschlandpremiere im amerikanischen Original mit englischem Untertitel. Am 17. Oktober 2022 folgt die deutschsprachige Fassung. Sowohl das Original als auch die synchronisierte Fassung ist bei den Angeboten von Sky erhältlich. Rund ein halbes Jahr nach der Premiere folgt die Serie bei Netflix