Amelie Stiefvatter wird Sportmoderatorin im «ZDF-Morgenmagazin»

Schon ab der kommenden Woche wird die die ehemalige «Tigerenten Club»-Moderatorin zum ZDF zurückkehren. Zuvor war sie für Magenta TV tätig.

In dieser Woche kommt dasder öffentlich-rechtlichen Sender von der ARD, was bedeutet, dass ab dem 8. August wieder das ZDF die Produktion der Morgensendung verantwortet. Mit der neuen Woche begrüßt dann auch ein neues Gesicht das Publikum am Anfang des neuen Tages, denn Amelie Stiefvatter verstärkt ab Montag das Sportteam im. Im Wechsel mit Lena Kesting und Florian Zschiedrich wird die gebürtige Berlinerin die Sportblöcke in der ZDF-Frühsendung moderieren.Für Stiefvatter ist es gewissermaßen eine Rückkehr zum Mainzer Sender, denn zwischen 2020 und 2021 moderierte sie denim KiKA von ARD und ZDF. Zuletzt war sie für Magenta TV tätig, wo sie neben Moderator Johannes B. Kerner bei der Fußball-EM Interviews mit prominenten Gästen führte. Ihre Karriere startete sie bei 2013 bei Servus TV als Redakteurin in der Online-Redaktion sowie für die Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7», bei der sie sowohl hinter als auch als Außenreporterin vor der Kamera Aufgaben übernahm. Auch als Regisseurin konnte sie sich 2015 bei dem Dokumentarfilm «Die Seele der Sieger: Marcel Hirscher & Anna Fenninger», genauso wie bei der WM-Doku «Russland hört ein Huh!» beweisen. Für ihre Doku-Serie «Bending Gates» über den Schweizer Olympiasieger Marco Odermatt wurde sie vom Verband Deutscher Sportjournalisten mit einer Preis-Nominierung geehrt. Ihren ersten Auftritt im «ZDF-Morgenmagazin» hat Amelie Stiefvatter am Montag, 8. August, im ersten Sportblock kurz vor 6.00 Uhr.„Wir freuen uns, mit Amelie Stiefvatter eine weitere junge und doch erfahrene Moderatorin für den frühmorgendlichen ZDF-Sport gewinnen zu können. Sie wird das Team um Lena Kesting und Florian Zschiedrich perfekt ergänzen“, freut sich ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Auch Amelie Stiefvatter blickt mit Vorfreude auf ihre neue Aufgabe: „Meine Lieblingszeit ist der Morgen – und mein Lieblingsthema ist der Sport. Der Sport erzählt die schönsten Geschichten, und was gibt es Besseres, als mit einer spannenden Geschichte in den Tag zu starten? Ich freue mich, dass ich das im «ZDF-Morgenmagazin» verbinden kann."