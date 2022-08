Ncuti Gatwa bleibt «Sex Education» erhalten

England

Obwohl der britische Schauspieler die Hauptrolle in «Doctor Who» bekommt, wird er der Netflix-Serie erhalten bleiben.

-Fans können aufatmen. Ncuti Gatwa wird als Otis' geliebter BFF Eric Effiong in der Netflix-Hitserie zurückkehren. Schöpferin, Autorin und ausführende Produzentin Laurie Nunn hat ebenfalls bestätigt, dass sie in die Serie über den sozial unbeholfenen Otis Milburn (gespielt von Asa Butterfield) und seine Freunde zurückkehren wird, die sich im Schatten von Otis' Sexualtherapeutin Jean (Gillian Anderson) mit der Sexualität von Teenagern auseinandersetzen.Die Fans bangten um Erics Zukunft in der Serie, nachdem die BBC wenige Stunden vor der Verleihung des BAFTA-Fernsehpreises im Mai überraschend bekannt gegeben hatte, dass Gatwa die Rolle des neuen Doctor («Doctor Who») übernehmen würde. Die kommende Staffel der britischen Science-Fiction-Serie, die von Russell T. Davies, dem Drehbuchautor von «It's a Sin», geschrieben wurde, wird derzeit in Wales gedreht. Davies war auch für die Wiederbelebung von «Doctor Who» im Jahr 2003 nach einer siebenjährigen Pause verantwortlich.Glücklicherweise hat eine geschickte Zeitplanung dafür gesorgt, dass Gatwa in beiden Serien auftreten kann, denn die Dreharbeiten zur vierten «Sex Education»-Staffel sollen im Herbst stattfinden. Außerdem wird er nächstes Jahr an der Seite seiner «Sex Education»-Kollegin Emma Mackey in dem mit Spannung erwarteten «Barbie»-Film spielen, in dem Margot Robbie und Ryan Gosling die Rolle der Plastik-Puppe und ihres Freundes Ken übernehmen.