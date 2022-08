Disney lässt Factual-Formate konkurrieren

US-Fernsehen

«Dancing with the Stars» wird künftig gegen mehrere Realitys laufen.

Am Montagabend werden künftig CBS und FOX die glücklichen Gewinner sein, da zu diesem Zeitpunkt nur zwei fiktionale Serien laufen. NBC, ABC und Disney+ strahlen Reality-Shows aus. Wie der Disney-Konzern bekannt gab, wirdam Montag, den 19. September, starten. Tyra Banks und Alfonso Ribeiro werden die Show moderieren, die Jury besteht aus Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli und Derek Hough.Damit platziert Disney+ seine Show in direkter Konkurrenz zum «The Bachelor»-Franchsie (ABC) und «The Voice» (NBC). Außerdem teilte Disney+ mit, dasskurzfristig verschoben wird. Die Serie wird einen Tag später, nämlich am 18. August, starten und immer donnerstags mit neuen Episoden auflaufen.Es wurde auch bekannt gegeben, dass Staffel zwei vonam 28. September anläuft. In der neuen Staffel machen sich das Team und ihre Trainerin Alex Morrow (Lauren Graham) auf den Weg, um ein intensives Sommer-Hockey-Institut in Kalifornien zu besuchen, das von dem charmanten, aber knallharten ehemaligen NHL-Spieler Colin Cole (Josh Duhamel) geleitet wird. Es ist ein Ort für Kinder, an dem sie exzellentes Hockey spielen können - ohne dass die Schule im Weg ist.