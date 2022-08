Neues Gesicht auch bei «Notruf Hafenkante»

TV-News

In den neuen Folgen, die ab Mitte September ausgestrahlt werden, wird Aysha Joy Samuel zum Cast der ZDF-Vorabendreihe hinzustoßen.

Das ZDF hat den Beginn der neuen-Staffel terminiert. Die Vorabendserie startet in ihre 17. Runde am 15. September – wie gewohnt auf dem Sendeplatz am Donnerstag um 19:25 Uhr. Mit dabei wird dann auch ein neues Gesicht im Polizeikommissariat 21 sein: Aysha Joy Samuel wird als Daisy Petersen zur Serie hinzustoßen und an der Seite von Kris Freiberg, gespielt von Marc Barthel, auf Streife geht. Damit geht wie Das Erste beim «Großstadtrevier» auch der Mainzer Sender mit einem neuen Gesicht in die neue Staffel.Samuel sagt über ihre Rolle: „Daisy ist wahnsinnig motiviert und fleißig. Auf der Wache wird sie nicht direkt mit offenen Armen empfangen. Aber statt sich zurückzuziehen, will sie es ihren Kollegen beweisen. Dabei schießt sie manchmal übers Ziel hinaus, macht Fehler, macht sie aber auch wieder gut. Sie liebt das Abenteuer und den Nervenkitzel.“In der ersten Folge der 26-teiligen Staffel, die „Rivalen auf der Rennbahn“ heißt, werden Daisy und Kris zur Hamburger Galopprennbahn gerufen, wo eine Reiterin schwer verletzt gefunden wird. Laut Pferdebesitzerin Martha Strombach ging es darum, die junge Derbyfavoritin aus dem Verkehr zu ziehen, um dem mehrfachen Derbysieger Emil Kaiser den Sieg zu garantieren. Die Polizisten geraten in ein Geflecht aus Wettmanipulationen und unerwarteten Affären.Produziert wird «Notruf Hafenkante» von Letterbox Filmproduktion. Als Producerinnen fungieren Martina Lebküchner und Laura Weigel, Produzentinnen sind Ines Karp und Annett Neukirchen. Neben Samuel und Barthel gehören auch Sanna Englund, Matthias Schloo, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Hannes Hellmann, Harald Maack, Gerit Kling, Atheer Adel und Fabian Harloff sowie Manuela Wisbeck zum Hauptcast. In Gastrollen sind im Laufe der Staffel unter anderem auch Rojan Juan Barani, Eugen Bauder, Özgür Karadeniz, Janek Rieke, Riccardo Simonetti und Helmut Zierl zu sehen.