Sunny Hostin bleibt bei «The View»

US-Fernsehen

Die Moderatorin wird neben Whoopi Goldberg durch die werktägliche Talkshow führen.

Sunny Hostin bleibt am beliebtesten Tisch im US-Fernsehen sitzen. Hostin hat einen mehrjährigen, millionenschweren Vertrag unterschrieben, um als Co-Moderatorin beiweiterzumachen. Die Vertragsverlängerung wird Hostin bis zur 28. Staffel der ABC-Daytime-Show führen, die sie derzeit zusammen mit Whoopi Goldberg, Joy Behar und Sara Haines moderiert – die alle in der nächsten Staffel zurückkehren werden.Die Juristin, Autorin, Journalistin und Fernsehpersönlichkeit kam 2016 als Rechtskorrespondentin und Analystin zu ABC News, wenige Monate bevor sie zur Co-Moderatorin von «The View» ernannt wurde. Vor ihrer Zeit bei ABC begann ihre Fernsehkarriere mit regelmäßigen Auftritten bei Court TV, Fox News und CNN. Letztes Jahr gründete sie ihr eigenes Medienunternehmen, Sunny Hostin Productions, das sich auf Themen der sozialen Gerechtigkeit und integratives Storytelling konzentriert.Im vergangenen September unterzeichnete Goldberg einen Vierjahresvertrag, der sie bis zur 28. Staffel an die Sendung bindet. Im Mai dieses Jahres verlängerte Behar um weitere drei Jahre, obwohl sie zuvor verriet, dass sie in diesem Jahr in den Ruhestand gehen wollte.