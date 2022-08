Primetime-Check

Wie schlug sich Mario Adorf im Ersten? Punktete Rudi Cerne im ZDF?

Am Mittwochabend dominierte das ZDF mitund demdie Primetime. 4,32 und 3,78 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, die Marktanteile lagen bei 19,7 und 18,0 Prozent. Beim jungen Publikum standen 19,0 sowie 13,8 Prozent auf der Uhr. Im Ersten wiederholte man den Mario-Adorf-Film, der noch einmal 2,50 Millionen Zuschauer anlockte. Die Marktanteile beliefen sich auf 11,4 und 5,3 Prozent. Die Magazineund dielieferten 1,54 und 1,46 Millionen Zuschauer, das schlägt sich in 7,3 und 8,1 Prozent Marktanteil nieder. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,7 und 9,1 Prozent Marktanteil ergattert.spülte 0,92 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , die Fernsehstation sicherte sich mit 0,31 Millionen Umworbenen 7,1 Prozent. Bei RTL kamauf 3,24 Millionen Zuschauer und 15,2 Prozent bei den jungen Leuten. Zwei weitere-Geschichten brachten VOX immerhin 0,76 und 0,73 Millionen Zuschauer und 4,3 sowie 3,8 Prozent in der Zielgruppe.Bei ProSieben lockte man mit «I Feel Pretty» ► nur 0,54 Millionen Zuschauer an, die US-Produktion brachte immerhin 7,1 Prozent Marktanteil.lockte 0,61 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI , die in der Zielgruppe für 3,4 Prozent sorgten. Kabel Eins wiederholte, der bei 0,77 Millionen Zuschauern ankam. Die US-Produktion fuhr 5,8 Prozent Marktanteil ein.