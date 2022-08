«Schloss Goldbach» läuft sogar noch schlechter

Quotennews

Gegen das Halbfinale der UEFA Euro 2022 floppte das Format fulminant. Im Vorfeld lief «Paar Love» etwas besser.

Christian Ulmen muss gute Freunde in der Medienwelt haben, denn seine Projekte sind krachende Niederlangen. Schon seit Jahren macht er mit Fahri Yardım Werbung für Magenta TV, die Eigenproduktionen wie «jerks» und «Nachricht von Mama» sind riesige Flops. Selbst die neueste Produktion namenssticht nur negativ hervor.In der vergangenen Woche verfolgten nur 0,35 Millionen Zuschauer am späten Mittwoch den Auftakt, aber selbst die Wiederholung am Sonntag um 13.50 Uhr war mit 0,12 Millionen Zusehern und 2,3 Prozent ein Misserfolg. Nun stand am Mittwoch um 22.55 Uhr die zweite Ausgabe der Sketch-Comedy an, für die man Marti Fischer, Katrin Ingendoh, Luisa Wietzorek, Michael Meichßner, Khalid Bounouar, Tobias John von Freyend und Jenny Bins verpflichtete. Mit 0,29 Millionen Fernsehzuschauern lief es sogar schlechter als in der Vorwoche, der Marktanteil lag bei schrecklichen 2,4 Prozent. Bei den Umworbenen waren 0,10 Millionen Zuseher dabei, mit 3,7 Prozent Marktanteil lag man im tiefroten Bereich.Im Vorfeld begrüßte Ralf Schmitz beiSimone und Sven aus Berlin, die gegen Isabell und Marcello aus Wuppertal antreten mussten. Außerdem waren das sportliche Duo Nastasja und Enea dabei, vor einer Woche floppte das Format mit fünf Prozent, vor 15 Tagen fuhr man 9,1 Prozent Marktanteil ein. Die vierte Folge generierte 0,92 Millionen Fernsehzuschauer, die Produktion sicherte sich 4,4 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen 0,31 Millionen auf der Uhr, 7,1 Prozent Marktanteil wurden erzielt.