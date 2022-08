RTL holt «Big Bounce» zurück

TV-News

Im kommenden Jahr sollen sechs neue Folgen ausgestrahlt werden. Für die Aufzeichnung können sich Teilnehmer noch bewerben.

Etwas unerwartet hat RTL bekannt gegeben, dass der Kölner Sender im kommenden Jahrwiederaufleben lassen werde. Zuletzt war das Format aus dem Hause Endemol Shine Germany, mittlerweile eine Banijay-Tochter, im Jahr 2019 im Programm und konnte durchaus überzeugen. In der Spitze generierten die Ausgaben, die damals von Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss moderiert wurden, bis zu 16,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Dennoch setzte RTL die Show vorerst nicht fort, um dem Format Zeit zur Weiterentwicklung und Optimierung geben zu wollen, wie man damals den Schritt begründete. Dieser Prozess scheint nun abgeschlossen zu sein, denn wie RTL nun verspricht, soll es „mit noch mehr Action, vielen neuen Hindernissen und Herausforderungen, noch spektakuläreren Parcours und einem epischen Finalspiel“ weitergehen. Im Finale kann der Sieger ein Preisgeld von 50.000 Euro abstauben.Bis zur «Big Bounce»-Rückkehr ins Programm wird es aber noch ein wenig dauern. Die Aufzeichnung der sechs neuen Folgen, die von Banijay Productions Germany produziert werden, soll im Februar 2023 in Brede (Niederlande) erfolgen. Die dritte Staffel soll dann wenig später zu sehen sein. Dabei kann es zu einem Wiedersehen mit alten Teilnehmern kommen, denn mit der Bekanntgabe der Show-Rückkehr hat RTL auch einen Bewerbungsaufruf für alle Trampolinsportler ab zehn Jahren gestartet, wobei sich dieser auch explizit an ehemalige Teilnehmer von vor vier beziehungsweise drei Jahren richtet. Offen ist hingegen, wer die Show moderieren wird, schließlich ist Opdenhövel inzwischen an ProSiebenSat.1 gebunden, wo auch Fuss die Bundesliga kommentiert – neben seinem Kommentatoren-Job beim Bezahlsender Sky.