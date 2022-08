«Days of Our Lives» soll Peacock anschieben

US-Fernsehen

Seit dem Jahr 1965 ist die Serie im NBC-Programm zu finden. Bereits im September findet das jedoch ein jähes Ende.

wechselt zu Peacock . Die langjährige NBC-Soap-Opera wird ab dem 12. September offiziell auf der NBCUniversal-eigenen Streaming-Plattform zu sehen sein. Die Serie wird seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 1965 auf NBC ausgestrahlt. Derzeit wird die Serie täglich auf NBC ausgestrahlt, während frühere Episoden auf Peacock als Stream verfügbar sind.Peacock hatte zuvor das Spin-off «Days of Our Lives: Beyond Salem» im September 2021 ausgestrahlt, wobei eine zweite Staffel dieser Serie im Juli auf Peacock zu sehen war. Der Spin-off-Film «Days of Our Lives: A Very Salem Christmas» wurde im Dezember 2021 veröffentlicht.Ebenfalls ab dem 12. September wird auf den Sendeplätzen, die zuvor von «Days of Our Lives» belegt waren,auf allen NBC-Sendern ausgestrahlt. Die einstündige Sendung wird von einem Team von NBC News moderiert, zu dem Kate Snow, Aaron Gilchrist, Vicky Nguyen und Morgan Radford gehören. Sie wird auch gleichzeitig auf NBC News NOW und Peacock ausgestrahlt. Derzeit fahren Nachrichtensender wie CNN, FOX News oder MSNBC fantastische Werte im Tagesprogramm ein.